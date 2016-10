ENTEGA unterstützt Bienenzuchtverein Roßdorf

Rund 80 Prozent unserer Nutzpflanzen brauchen Bienen als Bestäuber. Doch sie sind bedroht, unter anderem durch Krankheiten und Parasiten. Europaweit arbeiten deshalb Bienenzüchter daran, resistente Bienen zu züchten. So auch der Bienenzuchtverein Roßdorf. Der Darmstädter Energieversorger ENTEGA unterstützt die Arbeit des Bienenzuchtvereins jetzt mit einer Spende über 1.250 Euro. Möglich wurde dies, weil der Mitarbeiter Stephan Judith den Verein beim Mitarbeitersponsoring der ENTEGA vorgeschlagen hat. Dabei können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter förderungswürdige Projekte aus den Bereichen Soziales, Kultur, Umwelt und Sport einreichen. Alle Mitarbeiter stimmen dann im Internet ab. Die Gewinner in jeder Kategorie erhalten 1.250 Euro.



Der Bienenzuchtverein Roßdorf besteht seit 117 Jahren und zählt mit seinen 180 Mitgliedern zu den größten Imkervereinen in Hessen. Ein Schwerpunkt des Vereins ist die Zucht resistenter Bienenvölker. Im Fokus dabei steht die vor 40 Jahren eingeschleppte Varroa-Milbe. Von der Milbe übertragene Viren führen dazu, dass viele Bienenvölker sterben. „Mit dem Geld können wir uns das für die Zucht notwendige Equipment anschaffen, so zum Beispiel ein hochwertiges Mikroskop und eine neue Laborausrüstung“, erläuterte Manfred Maiwald, 1. Vorsitzende des Vereins. Der Verein kümmert sich aber nicht nur um die Bienenzucht. So bietet er zahlreiche Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Erfahrene Imker stehen außerdem Neulingen als Paten zur Seite. Viele Kindergruppen besuchen den Lehrbienenstand des Vereins und erleben dort spannende Stunden. Zudem setzt sich der Verein mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit und mit Pflanzaktionen für eine bienenfreundliche Landschaft ein.



Andreas Niedermaier, ENTEGA-Vorstand für Personal und Infrastruktur, begrüßte die Wahl der Mitarbeiter: "Seit 2013 fördern wir mit dem Mitarbeitersponsoring das ehrenamtliche Engagement in der Region. Als Unternehmen, das sich die Nachhaltigkeit als Unternehmensziel gegeben hat, setzten wir uns für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Daher freut es mich besonders, dass die Wahl unserer Mitarbeiter dieses Jahr auf den Bienenzuchtverein Roßdorf gefallen ist.“

