Bauarbeiten an der Pallaswiesenstraße

Im Rahmen des Ausbaus des Fernwärmenetzes in Darmstadt wird ab Freitag (11.11.) an der Pallaswiesenstraße Ecke Liebigstraße gearbeitet. Los geht es schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ab 0.30 Uhr wird die Pallaswiesenstraße an dieser Stelle für den Verkehr voll gesperrt. In den darauffolgenden drei Tagen wird die Straße im Kreuzungsbereich aufgegraben und die Fernwärmeleitung gelegt. Gearbeitet wird rund um die Uhr, damit am Montagmorgen (14.11.) die Straße rechtzeitig zum Berufsverkehr wieder durchgängig ist. Der Verkehr wird während der Bauphase örtlich umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren