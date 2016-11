Über der Taunus-Hotel-Collection glänzen wieder 8 Sterne

Jeweils vier Sterne erhielten erneut das Parkhotel am Taunus in Oberursel und das Naturpark Hotel Weilquelle in Schmitten-Oberreifenberg. Beide Hotels, die der Inhaber Arno Hofmann unter der Marke „Taunus-Hotel-Collection“ führt, haben bei der erneuten Klassifizierung der DeHoGa wieder die 4-Sterne-Anforderungen erreicht.



Beide Hotels verfügen über insgesamt 260 Betten, Restaurants und Bars, 17 modernen Tagungs- und Eventräume sowie 2 große Parkanlagen. Dort werden neben vielen Outdoor-Events für Tagungen und Veranstaltungen auch Grillabende und Hochzeiten im Grünen angeboten.



Mit dem Arrangement „Berg und Tal“ bieten die beiden Häuser ihren Gästen etwas Einzigartiges im Taunus an.



Beginnend im Parkhotel in Oberursel mit direktem U-Bahn-Anschluss können die Gäste ohne Pkw die Main-Metropole Frankfurt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten und Museen erkunden oder sie besuchen die Taunusstadt Oberursel. Der Hotel Sauna- und Fitnessbereich stehen kostenfrei zur Verfügung und den Abend können die Gäste nach einem Dinner bei Kerzenschein in der Bar ausklingen lassen.



Am nächsten Morgen startet dann, nach dem reichhaltigen Frühstück, die Wanderung zum Feldberg, entlang des Urselbaches durch die Wälder des Taunus. Das Gepäck wird kostenfrei zur nächsten Unterkunft transportiert, dem Naturpark Hotel Weilquelle.



Dort werden die Gäste am Nachmittag mit Kaffee & Kuchen schon erwartet. Auch hier steht der Saunabereich zum Entspannen zur Verfügung oder die Gäste erkunden das Limeskastell und besuchen den Feldberg mit Falknerei. Am Abend geht es kulinarisch mit einem Drei-Gang-Menue weiter. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen können die Gäste sich noch auf eine Tour zur Saalburg oder zum Hessenpark begeben.



Die beiden Hoteldirektoren Stefan Hofmann (Parkhotel am Taunus) und Marco Kattwinkel (Naturpark Hotel Weilquelle) freuen sich sehr, den immer mehr wachsenden Anforderungen der Sternevergabe mit ihren Hotels zu entsprechen. Doch wichtiger als die Sterne empfinden die beiden, dass sich ihre Gäste aufgehoben- und rundum wohlfühlen sollen – und das kann man nur mit einem gut geschulten und freundlichen Mitarbeiter-Team erreichen.



Daniela Krebs, Geschäftsführerin des Tourismusdachverbands Taunus Touristik Service, gratuliert den beiden Hoteliers zur erfolgreichen Folgeklassifizierung Ihrer Häuser:



„Wir können uns glücklich schätzen, in der Region zwei ausgezeichnete 4 Sterne-Häuser zu haben, die sich ganz auf ihre Gäste einstellen. Längst wird bei der Vermarktung von Tourismusregionen auf das Angebot von Komplett-Arrangements gesetzt. Nur noch übernachten und frühstücken reicht dem Gast heute nicht mehr. Die Leute wollen unterhalten werden und sind froh, wenn ein Hotel auch etwas für die Freizeitgestaltung parat hält. Das wird hier in beispielhafter Weise praktiziert und gibt uns für die Bewerbung des Taunus etwas an die Hand, Gäste mit Rund-um-Angeboten hierher zu locken.“



Weiter Informationen zu beiden Häusern unter www.taunus-hotel-collection.de

