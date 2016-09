Interkulturelle Wanderung der NaturFreunde im Unstrut-Hainich-Kreis

Eine Wanderung ist für die NaturFreunde immer wieder eine große Freude, gerade in Thüringen. Das Kennenlernen der Landschaft und das Bewegen in der Natur bieten eine gute Gelegenheit für eine ungezwungene Begegnung. So dachte die Ortsgruppe Unstrut-Hainich-Kreis der NaturFreunde Thüringen und lud am 3.9.16 geflüchtete Kinder und Jugendliche zur interkulturellen Wanderung. Ziel war die Burg Normannstein oberhalb von Treffurt. Sogar Hund Lucy war mit dabei und auch die Sonne bereitete einen wunderschönen Spätsommertag. Carmen Listemann, aktives NaturFreunde-Mitglied hatte die Wanderung liebevoll vorbereitet: die schöne Strecke am grünen Band wurde von verschiedenen Obstbäumen gesäumt, Blätter-Abbildungen der am Weg stehenden verschiedenen Laubbäumen animierten die Kinder zum Bäume-Suchen und – Erraten. „Einige merkten sich sogar die Namen der Bäume bis zum Schluss der Wanderung!“ freute sich Listemann über den gelungenen Nachmittag. Tiere weideten friedlich und so gab es viel anschauliches, über das sich gut mit Händen und Füßen austauscht werden konnte. Es wurde viel gefragt, gelacht, übersetzt, leichte Sätze in den verschiedenen Sprachen beigebracht. Aber auch einfach untergehakt und gewandert. Das Wasser geteilt, Rucksäcke und Lasten gegenseitig abgenommen - denn einige Male ging es steil bergauf. Luzia Walsch von der Geschäftsstelle der NaturFreunde Thüringen begleitete die Wanderung. Im Gepäck hatte sie verschiedene Gruppenspiele und leichte Kreistänze. „Tänze verbinden, über die Musik und ohne Sprache erleben wir gemeinsame Freude und Leichtigkeit“, erklärt Walsch, selber begeisterte Tänzerin von folkloristischen Tänzen. Das wurde auch schnell deutlich, als am Ziel die Gruppe mit Essen, Musik und weiterem gemeinsamen Tanz verwöhnt wurde von Siggi und Thomas. Die Jugendlichen kennen die Linedancer mit Herzblut schon von den regelmäßigen Tanzstunden, die die beiden für die Kinder und Jugendlichen anbieten. „Es geht nicht darum, dass alle Schritte perfekt erlernt werden, sondern um den Spaß bei der Sache. Wenn wir jede Woche mit den Kindern und Jugendlichen tanzen, merken wir richtig, wie sie aufgehen und dann wird mir warm ums Herz.“, erzählt Thomas von seinen Begegnungen.



Die NaturFreunde sind in verschiedenen Ortsgruppen in Thüringen aktiv. Der dynamische Umwelt- und Familienverband bietet kostengünstige Familien- und Kinderfreizeiten an, thematische Wanderungen, auch für Seniorinnen und Senioren, sind aktiv gegen Diskriminierung und für den Umweltschutz und bieten jede Menge Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Aktuell wird eingeladen zu einem Austausch-Wochenende zum Thema „Flucht und Asyl“ im Thüringer Wald, 14.-16. Okt. 2016.



Informationen zu den Veranstaltungen und zum Verband gibt es unter www.naturfreunde-thueringen.de oder telefonisch: 0361-660 11 685

