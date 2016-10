Die Stimmen der Nacht

Am Freitag den 28. Oktober ab 16:30 Uhr haben Besucher die Möglichkeit die Ranger des Müritz-Nationalparks zu einer Wanderung in der Abenddämmerung zu begleiten. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hotel Jagdschloss Waldsee.



Während der geführten Wanderung werden alle Sinne gefordert. In der Dunkelheit erscheinen Geräusche und Gerüche im Wald intensiver als am Tag. Viele Tiere sind in der Dämmerung aktiv und bewegen sich im Schutz des abnehmenden Lichtes. Das wohl eindrücklichste Naturereignis werden die Brunftrufe der Damwildschaufler sein. Das Röhren der Hirsche ist weithin hörbar.



Die Tour ist etwa 3,5 Kilometer lang und dauert bis etwa 19:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

