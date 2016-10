Vortrag "Luchse im Schwarzwald" von Peter Sürth

Seit einigen Jahren besuchen immer wieder Luchse den Schwarzwald. Bisher ist es aber bei einzelnen Sichtungen geblieben. Doch es drängt sich natürlich die Frage auf, ob Luchse auch dauerhaft im Schwarzwald leben können. Welche Chancen und Risiken könnten sich durch eine Luchspopulation im Schwarzwald ergeben? Der Vortrag versucht, die Perspektiven zu wechseln und die Situation aus der Sicht der Menschen mit ihren unterschiedlichen Interessen und auch aus der Sicht des Luchses zu betrachten. Der Wildtierbiologe Peter Sürth wird sein profundes Wissen über den Luchs mit dem Publikum teilen und auch von seinen Erlebnissen mit Luchsen in den Karpaten berichten.



In den Mittelpunkt seines Vortrags wird Peter Sürth die Biologie des Luchses stellen – wie sieht sein Sozialverhalten aus, welche Jagdstrategien nutzt er, was ist seine Nahrung, wie nutzt er seinen Lebensraum und wie passt er sich dabei an die bestehenden Kulturlandschaften an?



Auch die Entwicklung der Luchspopulation in Deutschland und Europa wird im Fokus stehen – speziell natürlich die aktuelle Situation und die Perspektiven in Baden-Württemberg und dem Schwarzwald. Die sehr langsam verlaufende natürliche Ausbreitung des Luchses in Deutschland und den Nachbarländern liegt auch an der leider noch immer bestehenden Wilderei.



Peter Sürth lädt das Publikum eindrücklich dazu auf, mit ihm auch über die Konflikte, die es mit dem Luchs geben kann, und über deren Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren.



Termin: Samstag, 22. Oktober, 19:00 bis 20:30 Uhr



Treffpunkt: Nationalparkzentrum Ruhestein



Anmeldung: Nationalparkzentrum Ruhestein unter 07449 / 929 98 444 oder per Mail unter veranstaltung@nlp.bwl.de

