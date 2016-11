Nationalparkrat gibt das Wegekonzept frei

Im Mittelpunkt der Nationalparkratssitzung am 14. November standen die Themen Wegekonzept und Waldmanagement. Die Arbeit beider Arbeitsgruppen wurde vom Nationalparkrat gelobt. Das Modul Wegekonzept wurde einstimmig freigegeben, das Modul Waldmanagement wird bis zu einer nächsten Sitzung des Nationalparkrats überarbeitet.



Ziel der Wegekonzeption ist eine Optimierung des bestehenden Wegenetzes, die sowohl den Schutz der Natur als auch das Erleben des Nationalparks für die unterschiedlichen Nutzer ermöglicht. Dabei soll den Besuchern des Nationalparks die Orientierung und das Erleben der Highlights erleichtert werden und der Natur im Park der vorgesehene Schutz geboten werden. Dafür hat die zuständige Arbeitsgruppe auf Basis von fachlichen Aspekten und unter Einbeziehung aller Interessengruppen ein Grobkonzept als Entscheidungsgrundlage erarbeitet, in dem alle wichtigen Diskussionspunkte herausgearbeitet wurden. Auf dessen Basis wird nach Freigabe durch den Rat das endgültige Wegekonzept erarbeitet werden.



Um ein möglichst attraktives und benutzerfreundliches Wegenetz zu erreichen, flossen auch Anregungen von Gemeinden, Vereinen und Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern in das Wegekonzept ein. Der Ratsvorsitzende, Landrat Dr. Klaus Michael Rückert, zeigte sich von den Ergebnissen der Arbeitsgruppe sehr angetan: „An diesem Wegekonzept wird sichtbar, wie wichtig die breite Diskussion mit den Gemeinden und den Verbänden, den Naturschutzexperten und der Bürgerschaft war. Es wurde durchaus hart, aber immer an der Sache diskutiert. Das hat sich gelohnt.“ So biete es Nationalparkbesuchern von nah und fern sichere Wege in die schönsten Ecken des Nationalparks und gewährleiste dabei gleichzeitig die Beruhigung ökologisch besonders sensibler Gebiete. „Der Nationalpark dient Mensch und Natur gleichermaßen. Naturerleben ist genauso wie der Schutz der sensiblen Natur Aufgabe des Nationalparks. Wir haben jetzt ein ausgewogenes und fachlich hochwertiges Wegekonzept. Darauf können wir stolz sein“, schloss sich auch Staatssekretär Dr. Andre Baumann vom Ministerium für Umwelt, Klima, Energiewirtschaft der positiven Beurteilung an. Der Nationalparkrat gab das Wegekonzept einstimmig frei und dankte den Mitgliedern der Arbeitsgruppe für die hervorragende Arbeit. Im Onlinedialog des Nationalparks Schwarzwald können sich demnächst alle Interessierten dazu informieren, einbringen und mitreden.



Die vorläufigen Ergebnisse der Arbeitsgruppe Waldmanagement wurden von den Mitgliedern des Nationalparkrats breit diskutiert und ebenfalls gelobt. Nach einer Überarbeitung wird das Konzept für das Waldmanagement – „das Herzstück des Entwicklungsnationalparks“ – dem Nationalparkrat in der nächsten Sitzung zum Beschluss vorgelegt. Danach kann auch hier die Anhörung gestartet werden.

