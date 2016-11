Führungen zu den Modulen "Waldmanagement" und "Wegekonzept"

Am 16. und 23. November, jeweils um 15:30 Uhr, haben Interessierte die Gelegenheit, sich mit dem Leiter des Nationalparks Thomas Waldenspuhl sowie Experten und Expertinnen der Nationalparkverwaltung bei einer Wanderung zu den Modulen Wegekonzept und Waldmanagement auszutauschen. Anhand konkreter Beispiele im Nationalparkgebiet werden die Herausforderungen beider Module veranschaulicht. Treffpunkt am 16. November ist der Parkplatz in Herrenwies und am 23. November der Parkplatz Lotharpfad.



Seit Sommer 2015 arbeitet die Nationalparkverwaltung intensiv an der Erstellung eines Wegekonzeptes. Ziel ist eine Optimierung des bestehenden Wegenetzes, die sowohl die Einhaltung des gesetzlich vorgegebenen Schutzzweckes als auch das Erleben des Nationalparks für die unterschiedlichen Nutzergruppen ermöglicht.



Um ein möglichst attraktives und benutzerfreundliches Wegenetz zu erreichen, wurden Gespräche mit Gemeinden, Vereinen und Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern geführt. Die daraus resultierenden über 600 Anmerkungen werden aktuell in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern und Vertreterinnen der Nationalparkverwaltung sowie des Nationalparkrats und -beirats in das Wegekonzept eingearbeitet.



Ebenfalls im Jahr 2015 wurde mit den Vorarbeiten zum Modul Waldmanagement begonnen. Darin wird geklärt, wie im Nationalpark künftig mit dem Wald umgegangen werden soll.



Als Entwicklungsnationalpark bleiben dem Nationalpark Schwarzwald 30 Jahre Zeit, um durch Waldentwicklungs- und Waldpflegemaßnahmen die Wälder in einen Zustand zu bringen, der es ermöglicht, sie in die Kernzone zu entlassen. Nach Ablauf dieser Frist soll der Mensch auf mindestens 75 Prozent der Fläche nicht mehr eingreifen. Bis dahin kann der Natur aber noch durch entsprechende Maßnahmen beschleunigend geholfen werden, sich schneller in Richtung eines naturnahen Waldes zu entwickeln. Darüber hinaus können ursprüngliche Naturzustände wie Moore oder Missen wiederhergestellt werden. In den Managementzonen können dauerhaft, also auch nach Ablauf der 30 Jahre, noch Eingriffe zum Zwecke des Arten- und Biotopschutzes oder zur Vermeidung der Ausbreitung von Borkenkäferschäden, stattfinden.



Einen ersten Entwurf, an welchen Stellen die Natur unterstützt werden kann, haben Expertinnen und Experten aus Nationalpark, Forst und Politik zusammen mit Mitgliedern des Nationalparkrats und -beirats erarbeitet. Den aktuellen Stand der beiden Module wird die Nationalparkverwaltung bei dieser Gelegenheit allen Interessierten vorstellen und anhand konkreter Beispiele im Gebiet veranschaulichen und diskutieren.



Die Führungen starten und enden jeweils an den unten genannten Orten. Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk. Da es inzwischen schon früh zu dunkeln beginnt, ist auch eine Taschenlampe von Vorteil.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren