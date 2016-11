Agrarförderung - Höchste Zeit zum Umdenken in Niedersachsen

Niedersachsen, Landwirtschaftsland Nummer 1 in Deutschland, würde von einer Umstellung der Agrarförderung vielfach profitieren: weg vom Gießkannenprinzip, hin zur Förderung von Leistungen für Natur und Gesellschaft “, betont Uwe Baumert, Landwirtschaftsexperte des NABU Niedersachsen, im Hinblick auf das aktuell vom NABU-Bundesverband in Berlin vorgelegte neue Modell für die EU-Agrarförderung. „Gleichzeitig ein Weg, nicht weitere Klagen der EU zu provozieren; denn die EU-Kommission geht zurzeit davon aus, dass die deutsche Landwirtschaft erneut EU-Umweltziele verfehlt, weil die Stickstoff- und Phosphoreinträge in Gewässer zu hoch sind. Bisher werden landwirtschaftliche Leistungen für Natur und Gesellschaft nicht adäquat anerkannt“, ist Baumert überzeugt.



Bei dem aktuell vom NABU Bundesverband in Berlin vorgelegten Modell für eine neue EU-Agrarförderung würden viele Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere bäuerliche Familienbetriebe, profitieren. Das Modell anerkennt die vom Bürger geforderte aber in der Praxis zu oft scheiternde Umsetzung einer z.B. naturverträglichen Grünlandbeweidung, vermehrte Anpflanzung alter Obstsorten oder Ackerbau mit vielfältigen Fruchtfolgen.



Die große Resonanz in der Landwirtschaft bei der Einsaat von Blühstreifen in Niedersachsen im laufenden EU-Förderprogramm zeigt positive Ansätze für ein Umdenken; für Abwechslung in der Landschaft und Erhalt der Artenvielfalt.



„Bei der Feldlerche, nur einer von vielen bedrohten Arten, sind die Bestände seit den 1980er Jahren um die Hälfte zurückgegangen. An diesem massiven Rückgang haben leider auch die aktuellen Förderprogramme nichts geändert. Das macht schon deutlich: Wir brauchen eine neue Strategie“, betont der NABU-Agrarexperte.



HINTERGRUND



Der NABU fordert aufgrund der anhaltend schlechten Umweltbilanz der EU-Landwirtschaftspolitik drastische Änderungen bei der künftigen Agrarförderung, für die nächste Förderperiode ab 2021 werden bereits heute die Weichen gestellt. Dazu stellte der NABU am heutigen Montag eine beim Institut für Agrarökologie und Biodiversität (IFAB) Mannheim in Auftrag gegebene Studie vor. Anhand betriebswirtschaftlicher Zahlen wurde erstmals berechnet, wie die Agrarsubventionen in Zukunft so verteilt werden können, dass Landwirtinnen und Landwirte sowie die Umwelt gleichermaßen profitieren. Kern der Studie ist ein Modell, das die derzeitige ineffiziente „Gießkannenförderung“ durch Prämien für nachhaltiges Wirtschaften und Naturschutzleistungen ersetzt.



Das neue Modell würde Natur sowie Landwirtinnen und Landwirten künftig gleichermaßen nutzen: Bei gleich bleibender bundesweiter Fördersumme könnten drei Viertel der deutschen Agrarfläche besonders naturverträglich bewirtschaftet werden. Gleichzeitig würden auch die meisten Einkommen der teilnehmenden Betriebe steigen.



Dazu sieht das Modell folgende Änderungen vor: Statt, wie bisher, pauschal und überwiegend flächenbezogen Direktzahlungen an die Landwirtschaftsbetriebe auszugeben, sollte dieses „Gießkannenprinzip“ durch eine neue Prämie ersetzt werden, die an konkrete Nachhaltigkeitskriterien geknüpft ist. Zusammen mit gezielten Zahlungen für bestimmte Umweltleistungen und -maßnahmen würde dies zu einem ökonomisch attraktiven Anreiz für Landwirtinnen und Landwirte führen, der weit über den Ausgleich von Einkommensverlusten hinausgeht.



Mehr unter www.NABU.de/agrarreform2021

