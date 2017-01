Große Vogelzählung am Kälte-Wochenende (6.-8.1.2017)

Am Wochenende (6.-8.1.2017) findet die siebte „Stunde der Wintervögel“ statt. Der NABU lädt Naturfreundinnen und Naturfreunde ein, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Im Vorjahr hatten landesweit rund 8.000 Menschen bei der großen Naturschutzaktion mitgemacht und Baden-Württemberg bundesweit den vierten Platz in Sachen Beteiligung gesichert. Am häufigsten gesichtet wurde der Haussperling beziehungsweise Spatz, gefolgt von Kohl- und Blaumeise.



Dieses Jahr erwarten die Fachleute die Ergebnisse der Aktion mit besonderer Spannung: „Uns erreichen seit dem Spätherbst aus unterschiedlichen Landesteilen immer wieder besorgte Anrufe, weil sich wenig Vögel zeigen“, sagt NABU-Vogelexperte Stefan Bosch. „Zudem dürfte sich der aktuelle Kälteeinbruch in den Beobachtungen niederschlagen.“ Umso wichtiger sei es, dass sich möglichst viele Menschen an der Mitmachaktion beteiligen und ihre Ergebnisse melden, auch wenn sie nur wenige Flugkünstler sehen. „Grundsätzlich gilt: je größer die Teilnehmerzahl, desto wertvoller die Daten“, betont Bosch. Der Langzeitvergleich macht es möglich, Entwicklungen in der Vogelwelt zu identifizieren und liefert damit eine wichtige Grundlage für Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt.



Als Ursache für den Vogelmangel in Gärten und an Futterstellen hatten Fachleute unter anderem die vergleichsweise milde Witterung angesehen. „Jetzt wo der Winter ernst macht und die Vögel weniger Futter in der freien Natur finden, müssten sie eigentlich vermehrt in die Gärten kommen“, sagt Bosch. Die Kälte hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Vogelwelt: Eine ganze Reihe von Zugvögeln, die normalerweise im Mittelmeerraum überwintern, hat sich bisher den Flug in den Süden gespart. Jetzt müssen sie kurzfristig reagieren. „Viele Stare, aber auch Hausrotschwanz und Zilpzalp hat es in den letzten Tagen mit Frost und Schneedecke kalt erwischt“, erklärt Bosch. Die Vögel fliegen nun entweder spontan Richtung Süden oder können vermehrt bei der Nahrungssuche im Garten beobachtet werden. Die heimischen Standvögel, die nicht wegziehen, müssten aufgrund des Schnees vermehrt im Siedlungsbereich nach Futter suchen.



Stunde der Wintervögel – so geht‘s:



Die Wintervogelzählung funktioniert ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus notiert man von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Wer möchte, kann sich vorher unter www.stundederwintervoegel.de über die heimische Vogelwelt informieren und sich mit der bebilderten NABU-Zählhilfe ausstatten. Die Zahlen trägt man in ein praktisches Online-Formular ein (bis 16. Januar). Alternativ kann man sie am 7. und 8. Januar zwischen 10 und 18 Uhr telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800.1157-115 durchgeben. Unter den freiwilligen Zählerinnen und Zählern verlost der NABU hochwertige Preise – vom Fernglas über Bücher und Vogelnistkästen bis hin zu Ikea-Gutscheinen.



Weitere Informationen zur Aktion: www.stundederwintervoegel.de





