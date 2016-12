N-ERGIE gewinnt Abellio als neuen Kunden für die Versorgung mit Bahnstrom

Die N-ERGIE Aktiengesellschaft hat mit Abellio GmbH, Berlin, einen neuen Stromkunden gewonnen. Ab dem 1. Januar 2017 beliefert sie die operativen Gesellschaften Abellio Rail NRW GmbH und Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH mit Bahnstrom. Der Energieversorger aus Nürnberg setzte sich in einer europaweiten Ausschreibung durch.



Abellio zählt zu den führenden privaten Bahnunternehmen in Deutschland und ist das deutsche Tochterunternehmen der niederländischen Abellio Transport Holding B.V.



"Aufgrund von Wetter- und weiteren kaum vorhersagbaren Einflüssen, wie die Stromrückspeisung beim Bremsvorgang, ist die Prognose für die Stromlieferung im Bahnstrommarkt besonders anspruchsvoll. Die N-ERGIE hat sich dieser Herausforderung unmittelbar nach der Liberalisierung dieses Marktes erfolgreich gestellt. Mit dem Know-how als langjähriger Stromlieferant von Industriekunden in den unterschiedlichsten Branchen und einer sehr vertrauensvollen Zusammen arbeit mit unseren Bahnstromkunden ist es uns rasch gelungen, die energiewirtschaftlichen Besonderheiten dieses Marktes zu beherrschen," erläutert Bernd Kallies, der bei der N-ERGIE als Prokurist für den Geschäftskundenvertrieb verantwortlich ist.



"Mit der N-ERGIE hat Abellio einen verlässlichen und serviceorientierten Bahnstromlieferanten als Partner an seiner Seite", erklärt Rainer Thumann, Pressesprecher der Abellio GmbH. "Mit Strom von der N-ERGIE erhalten unsere modernen und komfortablen Züge die notwendige Power, um unsere Fahrgäste sicher an ihr Ziel zu bringen."



Neben der Versorgung der elektrischen Züge in den von Abellio Deutschland betriebenen Schienen-Personennahverkehrs- Netzen in Nordrhein-Westfalen und Mitteldeutschland wird die N-ERGIE von 2017 an auch zwei Betriebswerkstätten sowie einen Verwaltungsstandort von Abellio in Deutschland mit Strom beliefern.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren