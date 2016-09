N-ERGIE Kinotour bringt Weihenzell 1.225 Euro

Rund 300 Besucherinnen und Besucher lockte die N-ERGIE mit ihrer Kinotour am 25. August nach Weihenzell ins Freibad. Bei sommerlichen Temperaturen zeigte das regionale Energieunternehmen unter freiem Himmel „Fack Ju Göhte 2", den Wunschfilm der Weihenzeller.



Die Eintrittsgelder und Spenden der Gäste – insgesamt 1.225 Euro – übergab Markus Prokopczuk, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-ERGIE, an den Ersten Bürgermeister Gerhard Kraft. Die Kommune unterstützt mit dem Geld das Weihenzeller Ferienprogramm.



N-ERGIE Kinotour 2016



Das Besondere an der zwölften Auflage der N-ERGIE Kinotour: Erstmals konnten Kinofreunde auf der Internetseite der N-ERGIE im Vorfeld selbst über das Filmprogramm abstimmen. Das kam an: Mehr als 1.200 Menschen wählten aus fünf Filmen ihren persönlichen Favoriten aus.



Achtmal fiel die Wahl auf die Verfilmung von Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg", in fünf Spielorten entschieden sich die Zuschauer für die deutsche Komödie „Fack Ju Göhte 2". Drei Stationen der Kinotour stimmten für den Animationsfilm „Zoomania".



Mit rund 5.100 Zuschauern, die zu den insgesamt 16 Spielorten kamen, verzeichnete die N-ERGIE Kinotour einen neuen Besucherrekord.



Der Gesamterlös der diesjährigen Kinotour beläuft sich auf über 21.000 Euro und kommt gemeinnützigen Einrichtungen vor Ort zugute. Über die Verwendung der Gelder entscheiden die einzelnen Kommunen selbst.



Seit ihrem Start im Jahr 2005 spielte die N-ERGIE Kinotour mit mehr als 43.000 Zuschauern fast 150.000 Euro für gemeinnützige Einrichtungen in rund 160 Kommunen in der Region ein.



Mit ihrer Kinotour oder als Sponsor für regionale Veranstaltungen und Einrichtungen übernimmt die N-ERGIE gesellschaftliche Verantwortung und trägt zu einem breiten Angebot an kulturellen, sportlichen und sozialen Aktivitäten in der Region bei.



Weitere Informationen zur Kinotour finden Sie unter www.n-ergie.de/kinotour und zur gesellschaftlichen Verantwortung der N-ERGIE unter www.n-ergie.de/verantwortung.

