Mit der N-ERGIE Schulinformation die Energiewende verstehen

Warum ist die Energiewende wichtig? Wieviel Strom erzeugt ein Windkraftwerk und wie funktioniert ein Wasserstoffauto? Mit Fragen wie diesen beschäftigen sich zwischen dem 16. Januar und 1. Februar 2017 junge Menschen an neun verschiedenen Nürnberger Schulen.



Insgesamt 33 Schulklassen folgen einer Einladung der N-ERGIE Schulinformation, die in Kooperation mit der Deutschen Umwelt-Aktion e.V. spannende und informative Unterrichtseinheiten für die siebte, achte und neunte Jahrgangsstufe anbietet.



Die Referentin der Deutschen Umwelt-Aktion, Doris Schäfer, erklärt den Schülern in den jeweils 90-minütigen Schulstunden wichtige Themen der zukünftigen Energieversorgung. Die Kinder und Jugendlichen experimentieren und erforschen eigenständig an vier verschiedenen Stationen.



So entdecken die Schüler selbst, welches Potenzial in regenerativen Energien steckt und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu speichern. An einer Station probieren sie aus, wieviel Strom ein Windkraftwerk oder eine Photovoltaikanlage erzeugen können. An einer anderen Station steuern sie das Modell eines Pumpspeicherkraftwerks.



Den Schülern werden durch diese Unterrichtseinheiten die großen Herausforderungen und Chancen der Energiewende vermittelt.



N-ERGIE Schulinformation – ein gesuchter Partner



Die N-ERGIE ist davon überzeugt, dass bereits junge Menschen für die Bedeutung der Ressource Energie sensibilisiert werden sollten. Deshalb führt die N-ERGIE Schulinformation Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen altersgerecht und spielerisch an die Themen Energie und Wasser heran.



Beispielsweise entwickelte die N-ERGIE in Kooperation mit Lehrern computeranimierte Internetseiten für Schüler der dritten bis zur siebten Klasse, die alle in den Lehrplänen vorgesehenen Stromthemen anschaulich präsentieren. Weiterhin organisiert die N-ERGIE Schulinformation Ausstellungen und bietet Besichtigungen ihrer Anlagen an. Gemeinsam mit den Lehrkräften setzt die N-ERGIE Schulinformation maßgeschneiderte Projekte und Aktionen für die Schulen um. Näheres zur N-ERGIE Schulinformation im Internet unter www.n-ergie.de/schulinformation.

