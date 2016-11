Elektrofahrräder in Hohenfels kostenlos aufladen

Am Kommunmarkt in Markt Hohenfels können ab sofort Elektrofahrräder kostenlos geladen werden. Bernhard Graf, Erster Bürgermeister von Hohenfels, hat am 11. November 2016 gemeinsam mit Volker Laudien, Leiter Kommunale Kunden bei der NERGIE Aktiengesellschaft, eine gemeinsam installierte Ladestation für Elektrofahrräder symbolisch in Betrieb genommen.



Dort finden zwei Elektrofahrräder gleichzeitig Platz. Das Besondere: Ein Heimladegerät wird nicht benötigt. Spezielle Ladekabel ermöglichen es, dass der Akku während des Ladevorgangs gesichert im Fahrrad bleiben kann. Die passenden Ladekabel sind für viele Elektrofahrräder im Fachhandel oder unter www.shop.bike-energy.com erhältlich. Einige Kabel für die gängigsten Fahrradakkus können am Kommunmarkt (Turmgasse 5) während der Öffnungszeiten kostenfrei ausgeliehen werden.



„Der Markt Hohenfels ist durch seine malerischen Radwege bekannt. Die Ladestation ist ein Angebot an die immer zahlreicheren Nutzer von E-Bikes auf den Radwegen rund um Hohenfels", sagt Bürgermeister Bernhard Graf. „Wir laden alle Elektroradler dazu ein, beim Kommunmarkt die Akkus aufzuladen und während dieser Zeit sich mit einer Brotzeit zu stärken."



Bei dem Vertreter der N-ERGIE bedankte er sich für die reibungslose Zusammenarbeit zur Errichtung der Ladestation für Elektrofahrräder. Diese hat genauso gut geklappt wie bei der Errichtung der Ladestation für Elektroautos vor einem knappen Jahr am Marktplatz in Hohenfels. Zur Inbetriebnahme der Ladestation nahm der Bürgermeister die Schüler der 4. Klasse der Hohenfelser Grundschule mit. Sie waren gerade im Rahmen ihres Unterrichts im Rathaus, um sich über die Aufgaben des Bürgermeisters zu informieren.



Elektromobilität bei der N-ERGIE



Die N-ERGIE fördert und unterstützt bereits seit 2008 Elektromobilität. So wurden sukzessive Elektroautos in den firmeneigenen Fuhrpark integriert und die eigenen Standorte mit modernen Ladesäulen ausgerüstet.



Derzeit baut die N-ERGIE ein flächendeckendes Netz an moderner Ladeinfrastruktur im nordbayerischen Raum auf. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung klimafreundlicher Elektromobilität und zur Erreichung der Klimaschutzziele.

