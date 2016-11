90 Jahre öffentliche Stromversorgung in Schnelldorf

Vor etwa 100 Jahren wurde damit begonnen, viele Kommunen in der Region an das öffentliche Stromnetz anzuschließen. Stück für Stück ist der Leitungsausbau in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vorangetrieben worden, so auch in der Gemeinde Schnelldorf. Sie wird seit 90 Jahren mit Strom versorgt.



Die N-ERGIE Aktiengesellschaft hat wichtige historische Ereignisse aus 100 Jahren Stromversorgung der Region in einer Wanderausstellung zusammengefasst und zeigt diese von Donnerstag, 1. bis Montag, 12. Dezember 2016 im Großen Sitzungssaal des Rathauses in der Rothenburger Straße 13 in Schnelldorf.



Die Ausstellung ist Montag bis Freitag jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr, mittwochs zusätzlich von 18:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Für die Besucher des Schnelldorfer Weihnachtsmarktes öffnet die Ausstellung zusätzlich am Sonntag, 4. Dezember von 13:00 bis 18:00 Uhr.



Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei.



Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 1. Dezember um 19:00 Uhr statt.



Die Ausstellungstafeln geben einen allgemeinen Überblick zur Geschichte der Stromversorgung in Franken und thematisieren unter Beteiligung des Steuerkreises Energiekonzept II in Schnelldorf gleichermaßen Gegenwart und Zukunft der Energieversorgung.

