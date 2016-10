Umleitungen in Bretzenheim

Wegen einer Vollsperrung der Marienborner Straße in der Nacht von Mittwoch, 26. Oktober auf Donnerstag, 27. Oktober 2016, müssen die dort verkehrenden Busse der Linien 6, 70 und 90E von 22 Uhr abends bis 5 Uhr in der Früh umgeleitet werden. Darauf weist die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) hin.



Im genannten Zeitraum gelten dann folgende Routen: Die Wagen der Linie 6 fahren zwischen Gutenberg-Center Süd bzw. Ost über die Haifa-Allee – Pariser Straße (B40) zur Haltestelle Albert-Stohr-Straße auf den Linienweg. Der Rückweg erfolgt analog. Die Haltestellen Hinkelsteinerstraße, Roter Weg und Südring können währenddessen leider nicht bedient werden. Die MVG bittet, auf die Haltestellen in der Hans-Böckler-Straße oder Albert-Stohr-Straße auszuweichen. Die Busse der Linie 70 fahren ab Gutenberg-Center Süd weiter über Gutenberg-Center Ost, Gutenbergcenter Nord und weiter via Vor der Frecht (hier Ersatzhalt Essenheimer Straße) und Hans-Böckler-Straße (hier Ersatzhalt Marienborner Straße) auf den regulären Linienweg. In der Gegenrichtung analog.



Die Linie 90 E fährt ab Gutenberg-Center Süd wie die Linie 6 über Haifa-Allee zur Albert-Stohr-Straße. Wichtig für Fahrgäste, die die Haltestelle Wilhelm-Quetsch-Straße nutzen: Dies bedeutet leider auch, dass die Haltestelle Wilhelm-Quetsch-Straße im genannten Zeitraum in beiden Richtungen nicht bedient werden kann. Stadteinwärts wird in der Haifa-Allee kurz vor der Kreuzung mit der Marienborner Straße eine Ersatzhaltestelle für die Linien 6 und 90E eingerichtet.



Die Linie 70 wird an der Haltestelle Gutenberg-Center Süd erreicht. Stadtauswärts steht zudem bei den Bussen der Linie 6, die zum Gutenberg-Center fahren, eine Ersatzhaltestelle in der Haifa-Allee in Höhe des Schnellrestaurants „KFC“ zur Verfügung. Bei den Bussen der Linie 6 in Richtung Marienborn kann der Ausstieg erst an der Haltestelle Gutenberg-Center Süd erfolgen.



Weitere Auskunft erteilt gerne die RMV-Mobilitäts-Beratung im Verkehrs Center Mainz, Bahnhofplatz 6A, unter der Telefonnummer 12 77 77 oder im Internet unter www.mvg-mainz.de.

