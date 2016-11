Fahrpläne 2017 erhältlich

Ab sofort kann an allen Verkaufsstellen der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) das Fahrplanbuch 2017 gegen eine Schutzgebühr in Höhe von einem Euro erworben werden. Außerdem sind die Fahrpläne bereits auf der MVG-Internetseite unter www.mvg-mainz.de/liniennetz2017 einsehbar. Auch die Mini-Fahrpläne im Taschenformat sind bereits kostenfrei in der RMV-Mobilitäts-Beratung im Verkehrs Center Mainz erhältlich. Ausnahme ist hier jedoch die Straßenbahnlinie 59 (Zollhafen – Hochschule Mainz), die erst im Jahr 2017 in Betrieb gehen wird. Weiterhin weist die Mainzer Verkehrsgesellschaft daraufhin, dass die Mainzelbahn-Info-Haltestelle in der Wilhelm-Quetsch-Straße in Mainz-Bretzenheim letztmalig am 16. November von 14 bis 18 Uhr geöffnet hat. Für Anfragen zur Mainzelbahn nach diesem Termin steht die Mainzer Verkehrsgesellschaft gerne per Telefon unter (06131) 12 77 77 oder per E-Mail unter verkehrscenter@mvg-mainz.de zur Verfügung.

