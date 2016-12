Weihnachtsgeschäft 2016: Kunden im Buchhandel lassen sich noch Zeit

Auch in der vergangenen Woche waren die Buchhandlungen in der Bundesrepublik gut besucht, nur an wenigen Orten lag die Zahl der Kunden unter dem Niveau der Vorwoche. Allerdings nutzen viele Besucher die Tage vor dem zweiten Advent, um zunächst noch in Ruhe zu stöbern und sich Inspirationen für ihre Weihnachtsgeschenke zu holen. Auch intensive Beratung war vielerorts gefragt. Insgesamt verzeichnen Deutschlands Buchhändler in der Woche vor dem zweiten Advent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen durchschnittlichen Umsatzrückgang von 1,3 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Stichprobe hervor, die das Fachmagazin Börsenblatt erhoben hat. Bei der Verteilung der Umsätze gibt es im Gegensatz zur ersten Adventswoche ein deutlich erkennbares Nord-Süd-Gefälle: Während Sortimente im Norden Deutschlands bis zu 16 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr zu verzeichnen hatten, sah es in Mitteldeutschland und im Süden entschieden besser aus. Neben stabilen Umsätzen konnten hier auch Steigerungen von bis zu zehn Prozent erreicht werden.



Einige Händler erklären die Umsatzrückgänge auch damit, dass im vergangenen Jahr der Nikolaustag zwei Tage früher lag, so dass sich die Kunden 2015 schon früher mit Geschenken eindecken mussten. Nichtsdestotrotz sind die bestverkauften Titel der vergangenen Woche dem Kinder- und Jugendbuch zuzurechnen: Das Skript zum Theaterstück “Harry Potter und das verwunschene Kind” (Carlsen) und “Alles Käse” (Baumhaus) – der elfte Band der Reihe “Gregs Tagebuch” – von Jeff Kinney lagen mit Abstand vor den belletristischen Bestsellern. Dort wurden Titel mit Nervenkitzel am meisten verkauft: Der Psychothriller “Das Paket” (Droemer) von Sebastian Fitzek und der Krimi “Im Wald” (Ullstein) von Nele Neuhaus. Im Sachbuch führten Eckart von Hirschhausen mit “Wunder wirken Wunder” (Rowohlt), Wolf Biermann mit seiner Autobiografie “Warte nicht auf bessere Zeiten” (Propyläen) und Bruno Preisendörfer mit dem kulturgeschichtlichen Lesebuch “Als unser Deutsch erfunden wurde” (Galiani) die Riege der beliebtesten Titel an.



Für die Stichprobe hat das Börsenblatt deutschlandweit 50 Buchhandlungen unterschiedlicher Umsatzklassen befragt. Erhebungszeitraum für die aktuellen Zahlen war der 28.11. bis 03.12.2016 (KW 48) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch in den kommenden beiden Wochen begleitet das Börsenblatt die Entwicklung der Buchhandelsumsätze.

