Mutaree bietet interaktiven Workshop zur "Change-Fitness" an

Die Mutaree GmbH führt am 13. und 14. Oktober 2016 im Coworking Space in Königstein den interaktiven Workshop „Change-Fitness – Veränderung beginnt im Kopf“ durch. Im Rahmen des Workshops können Teilnehmer ihre Change-Fitness verbessern, um auch in stürmischen Zeiten in ihrem Unternehmen in der Lage zu sein, das Steuer fest in Händen zu behalten. Denn in einer Welt des beschleunigten Wandels und gravierender Umbrüche spielen die Haltung zu Veränderungen und die entsprechenden Handwerkszeuge für die Anpassungsfähigkeit der Organisationen eine immer größere Rolle. Der erfahrene Change-Berater Dr. Jörg Sander leitet den Workshop, der sich an alle Akteure und Teams richtet, die bei Veränderungsinitiativen eine aktive Rolle haben.



Change-Fitness als Gütesiegel für Unternehmen



In drei Phasen wird im Workshop auf das Ziel hingearbeitet, anstehenden Herausforderungen gelassen entgegensehen zu können. Zunächst wird der Veränderungsbedarf erfasst. In der zweiten Phase wird „nach innen“ geschaut: Was wollen wir von unseren individuellen Talenten, Ressourcen und Fähigkeiten einbringen? Im letzten Teil des Workshops wird es kreativ. Mit Blick auf die Zukunft werden Prototypen einer neuen Change-Fitness entwickelt, wie beispielsweise neue Formen der Zusammenarbeit, erste Transformationsschritte oder Vorschläge für den persönlichen Wachstumsprozess. Der Coach Dr. Sander begleitet und berät seit 20 Jahren Menschen, Teams und Unternehmen, die sich in Entwicklungsprozessen befinden. Aus zahlreichen Projekten in unterschiedlichen Branchen kennt er die betrieblichen Dynamiken und ambivalenten Anforderungen, die mit Veränderungen einhergehen. Ziel des Workshops ist es, herauszufinden, wie ein Unternehmen dynamikrobuste Strukturen und Prozesse etablieren kann und dabei die Menschen, ihr Können und ihre Potentiale im Blick hat. Der Workshop findet statt am Donnerstag, 13. Oktober, 14.00 bis 19.00 Uhr, und Freitag, 14. Oktober, 9.00 h bis 17.00 Uhr im Coworking Space, Limburger Straße 28, 61462 Königstein im Taunus.



Die Kosten für den Workshop belaufen sich auf 1.350 Euro bei 8-12 Teilnehmern.



Weitere Informationen zum Workshop erhalten Sie hier:



http://www.mutaree.com/content/veranstaltungen

Über die MUTAREE GmbH

Die MUTAREE GmbH ist der Experte für Veränderungsmanagement. Das Leistungsangebot umfasst die Planung und Steuerung von Veränderungsprozessen sowie die Umsetzungsbegleitung zur Erreichung der gesetzten Veränderungsziele. Dabei steht der Mensch immer im Mittelpunkt. MUTAREE berät Kunden aus verschiedenen Branchen: Banken und Versicherungen, Chemie und Pharma, Energieversorgung, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Öffentliche Verwaltung sowie Touristik. Die MUTAREE GmbH ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e. V. (BDU).









