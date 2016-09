Praxiswissen für Bands: Bester Live-Sound selbstgemacht!

Diesen Termin sollten sich alle Musiker und Bands, die auf kleineren Bühnen unterwegs sind, rot im Kalender anstreichen: Am 13. Oktober 2016 kommen die Profis von Yamaha ins Musikhaus Kirstein nach Schongau, um zu zeigen, wie man auch ohne professionellen Tontechniker oder Mischer einen richtig guten Sound für seinen Live-Gig hinbekommt.



PA-Praxis für Einsteiger



Bei der diesjährigen Yamaha Road Tour dreht sich alles ums Thema „Kleine PA, großer Sound!". Im etwa zweistündigen, praxisorientierten Workshop erfahren die Teilnehmer unter anderem, wie ein kleines PA-System optimal eingesetzt werden kann und wie man die drahtlose Mikrofonierung für eine akustische Band vornimmt.



Workshop mit garantiertem Profit



Die Experten von Yamaha schenken den Teilnehmern des kostenlosen Workshops nicht nur wertvolles Praxiswissen, sondern obendrein auch noch ein hochwertiges Fachbuch, mit dem man seine Kenntnisse noch weiter vertiefen kann. Und wer dann zusätzlich auch noch beim Yamaha-Gewinnspiel mitmacht (Teilnahmescheine werden während des Workshops verteilt), hat sogar noch die Chance, wertvolles Audioequipment zu gewinnen.



Weitere Infos und Anmeldung



Der Workshop ist kostenlos, aber in Schongau auf 40 Teilnehmer limitiert. Das Musikhaus Kirstein bittet deshalb um eine verbindliche Platzreservierung. Der Workshop beginnt am Donnerstag, 13. Oktober 2016, um 18.30 Uhr in der PA-Abteilung des Musikhauses. Alle Infos zur Veranstaltung und Anmeldung gibt es auf kirstein.de/Yamaha-Road-Tour

Über die Musikhaus Kirstein GmbH

Das Musikhaus Kirstein ist eines der größten Musikhäuser Deutschlands. Das umfangreiche Sortiment an Musikinstrumenten, Zubehör und Equipment für Bühne und Studio wird einerseits über den Onlineshop, andererseits über das Ladengeschäft im oberbayerischen Schongau vertrieben. Tagtäglich werden aus Schongau Musikinstrumente - von der Blockflöte bis hin zum Konzertflügel - in die ganze Welt versandt. In den vergangenen Jahren konnte das Musikhaus Kirstein überdies am Markt eine beträchtliche Anzahl von Eigenmarken etablieren.

