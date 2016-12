Volles Programm im neuen Jahr

Das Museum Wiesbaden veröffentlicht zum Jahresende die Programmvorschau für 2017. Das hessische Landesmuseum für Kunst und Natur kündigt darin ein umfangreiches Ausstellungsprogramm der Kunst- und Naturhistorischen Sammlungen an.



In den Bereichen Kunst und Natur können sich die Besucher im kommenden Jahr auf einige Höhepunkte freuen. Im Frühjahr eröffnet eine große Schau des Jawlensky-Preisträgers Richard Serra (* 1939) – einer der bedeutendsten Bildhauer der Moderne. Das Museum präsentiert – im wahrsten Sinne des Wortes – schwergewichtige Arbeiten. Großformatige Platten aus Blei lehnen aneinander und stabilisieren sich gegenseitig alleine durch ihr Gewicht, das nicht selten einige hundert Kilo wiegt. Das Spiel mit Schwerkraft und Balance beeindruckt und erinnert an das Prinzip eines Kartenhauses.



Im Oktober 2017 würdigt das Museum den wichtigen Wiesbadener Sammler Heinrich Kirchhoff (1874 – 1934). 1917 – vor genau 100 Jahren – zeigte das Museum Wiesbaden erstmals seine private Kunstsammlung, die hochkarätige Namen wie Jawlensky, Klee und Nolde enthielt. Die bis dahin als höchst konservativ wahrgenommene Kur- und Bäderstadt Wiesbaden erwarb sich damit von hier auf jetzt den landesweiten Ruf als neues Zentrum der Avantgarde. Im Herbst 2017 zeichnet das Museum die Entstehung der Sammlung Kirchhoff von 1914 bis 1934 nach und zeigt damit auch die Entwicklung der deutschen Kunst vom Impressionismus über den Expressionismus bis zur Abstraktion.



Der Höhepunkt des Jahres in den Naturhistorischen Sammlungen ist eine umfangreiche Ausstellung über Pilze, ihren Nutzen, ihre Gefahren und ihren kulturellen Einfluss auf unsere Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Zentrum für Pilzforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main werden auch aktuelle Forschungsergebnisse präsentiert. Insgesamt stellt die groß angelegte Ausstellung über 1000 Pilze vor und bietet damit auch die ideale Gelegenheit, sich auf das Sammeln von Pilzen im Herbst vorzubereiten.



Insgesamt präsentiert das Museum Wiesbaden im kommenden Jahr 13 Sonderausstellungen. Ausführliche Informationen dazu auf der Homepage www.museum-wiesbaden.de



