MKG Messe Kunst und Handwerk 2016

Seit über 130 Jahren bietet die MKG Messe Kunst und Handwerk zeitgenössischen Kunsthandwerkern und Designer Raum, um ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen. Die vom Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) und seinem Freundeskreis, der Justus Brinckmann Gesellschaft, initiierte Messe ist eine zentrales Forum für die Auseinandersetzung mit kulturellem Wissen um handwerkliche Techniken, Materialeigenschaften und nachhaltiger Verarbeitung. Neben der Bewahrung traditionsreicher Kulturtechniken spiegelt die Messe auch aktuelle Entwicklungen im Kunsthandwerk und Design und widmet sich der aktuellen Wertediskussion um Ökologie und neuen Luxus, Unikat und Massenprodukt, Produktions- und Arbeitsbedingungen. Aus den insgesamt 137 Bewerbungen aus zahlreichen Ländern hat die zehnköpfige Fachjury 66 Teilnehmer ausgewählt. Das Spektrum der Aussteller umfasst die Bereiche Schmuck, Textil, Möbel, Keramik, Glas, Holz und Tafelgerät, die als Unikate oder in Kleinserie handwerklich gefertigt werden. Aus diesem Kreis ermittelt die Jury den Preisträger des mit 7.500 Euro dotierten Justus Brinckmann Preises. Zudem spürt das Auswahlkomitee internationalen aktuellen Tendenzen nach und nominiert vielversprechende junge Talente. Der Preisträger dieser Kategorie erhält den mit 2.500 Euro dotierten Justus Brinckmann Förderpreis. Nominiert sind Neva Balnikova, Sophie Baumgärtner, Patrícia Correia Domingues, Troels Flensted, Studio Gutedort, Maja Daphne Holzborn, Stefan Jocham, Nikolas Kerl, Patrick Rampelotto, Jule Waibel.



Die Hochschulplattform der diesjährigen Messe wird von dem renommierten Central Saint Martins College of Art and Design London mit dem Jewellery & Textiles Programme unter der Leitung von Caroline Broadhead bespielt. Das College gehört zur University of the Arts London, die im Jahr 2004 den Status einer unabhängigen Universität erhalten hat und zu den berühmtesten Design-Schulen der Welt gehört. Sie fördert die Kreativität ihrer Studenten und lässt Exzentrizität freien Raum, wie viele namhafte Absolventen wie Alexander McQueen, Stella McCartney und Louise Wilson beweisen. Auf der MKG Messe präsentieren die Studierenden für Schmuck- und Textildesign Objekte, an denen sie die Nutzbarkeit, den Ausdruck und die Bedeutung von verschiedenartigen Materialien durch gezielte Transformation und Handhabung untersuchen. Hintergrund ist das Verstehen der traditionellen Techniken des Handwerks und das Trainieren unabhängigen, kritischen Denkens. Im Rahmen der Messe stellt außerdem die Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur,repräsentiert durchHendrike Farenholtz und Prof. Verena Wriedt, in der Designabteilung des MKG das Projekt „Handwerk und Gewalt“ vor, das in Zusammenarbeit mit der JVA Herford entstand. Gewalt ist eine Alltagserfahrung. Sie zeigt sich physisch – als Angriff, Zerstörung und Aggression – oder psychisch in Formen von Missbrauch, Ausschluss und Verweigerung. Das Projekt nutzt handwerkliche Techniken, um mittels einer artfremden Bearbeitung gewöhnlicher Hocker Gewalt sichtbar zu machen. Drei Tage lang haben sieben junge Gefangene und sieben Studierende in einer Gefängnistischlerei miteinander geredet, gearbeitet und gegessen. Die Gefangenen haben sich auf eine für sie völlig neue Ausdrucksmöglichkeit eingelassen. Es entstanden 13 sehr persönliche Transformationen des Möbelstücks – und eine neue Form der Zusammenarbeit, die fortgeführt werden soll.



Teilnehmende Designer und Kunsthandwerker an der MKG Messe: Karin Bablok, Alexandra Bahlmann, Dörte Behn, Michael Berger, Birgit Borstelmann, Chanyeon Cho, Maike Dahl, Antje Dienstbir, Gisela Dröscher, Hendrike Farenholtz, Anke Gralfs, Frank Haamann, Barbara Hast, Kap-Sun Hwang, Nicola + Julia Hübotter, Karin Irmer, Hilde Janich, Ike Jünger, Kiho Kang, Kristiina Karinen, Ulla und Martin Kaufmann, Astrid Keller, Ute Ketelhake, Young-I Kim, Sophie Kloess und Jan Hebach, Gunter König, Eva Koj, Kira Kotliar, Joachim Lambrecht, Jong-min Lee, Sangkyoung Lee, Christa Lühtje, Josephine Lützel, Sonngard Marcks, Christine Matthias, Gertrud Menzel, Frank Meurer, Rainer Milewski, Andreas Möller, Julika Müller, Hiroyuki Murase, Lina Namuth, Thanh-Truc Nguyen, Set Byol Oh, Brett Payne, Hendrike Roers, Mascha Iris Rotermund, Julia Schneider-Koch, Gudrun Schneider, Bernhard Simon, Martina Singerová, Wolfgang Skoluda, Silke Spitzer, Imke Splittgerber, Hubert Steffe, Ulrike Steinhöfel, Antje Stutz, Silke Trekel, Lilli Veers, Gabi Veit, Jan Wege, Dietmar Weihrauch, Bernhard Westermann, Claudia Westhaus, Christiane Wilhelm, Svato Zapletal



Die Fachjury der diesjährigen MKG Messe versammelt Fachleute ihrer Sparte, die die aktuellen Strömungen in Kunsthandwerk und Design genau kennen: Silke Spitzer (JBG-Preisträgerin 2015), Thomas Geisler (Geschäftsführer Werkraum Bregenzerwald), Prof. Daniel Kruger (Fachrichtung Plastik/Schmuck an der Burg Giebichenstein), Wolfgang Lösche (Leiter des Referats Ausstellungen der Handwerkskammer München und Oberbayern), Prof. Angeli Sachs (Kuratorin im Museum für Gestaltung Zürich) und Prof. Dorothea Wenzel (Dekanin der Fakultät Design, Medien und Information der HAW). Aus dem MKG bringen Direktorin Prof. Dr. Sabine Schulze, Dr. Claudia Banz (Leiterin der Sammlung Kunst und Design), Angelika Riley (Kuratorin der Sammlung Mode und Textil) und Antonia Aschendorf (Präsidentin der Justus Brinckmann Gesellschaft) ihre Expertise ein.



Mehr Informationen zur Messe und den diesjährigen Teilnehmern unter: www.kunstundhandwerkmesse.de

