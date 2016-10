Vorträge, Podiumsgespräche, Workshops, Events und Präsentationen rund um Mode und Nachhaltigkeit im Museum Angewandte Kunst



Fast jeder Bekleidungshersteller, der etwas auf sich hält, hat mittlerweile eine Conscious-Linie im Sortiment. Designer legen ihre Herstellungsketten offen, vertrauen auf ökologisch wertvolle Materialien und setzen sich für humane Produktionsbedingungen ein. Doch wie nachhaltig und herkunftsbewusst sind diese Angebote wirklich? Der Produktionsprozess mag sich zwar zunehmend nachhaltig gestalten, doch am System Mode, das durch einen schnellen Wechsel saisonabhängiger Trends zu immer neuem Konsum verführt, ändert das nichts. Ist dieses Prinzip heute noch zeitgemäß? Wie kann Mode neu gedacht werden? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Herstellung von Kleidung und die verwendeten Materialien? Und welche Handlungsmöglichkeiten haben wir als einzelne Konsumenten?



Diesen Fragen zum Thema Fair Fashion widmet sich das Museum Angewandte Kunst vom 3. bis 5. November beim „Blickwechsel Mode. Fair Fashion Forum". Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Präsentationen laden dazu ein, mit Mode- und Nachhaltigkeitsexperten ins Gespräch zu kommen, das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und über alternative Möglichkeiten nachzudenken.



Das Fair Fashion Forum startet am Donnerstag, den 3. November, ab 20 Uhr mit einer Kleidertauschparty. Die Gäste können ehemalige Lieblingsstücke und Schrankhüter mitbringen, mit anderen tauschen und sich so ein neues Outfit zusammenstellen.



Am Freitag, den 4. November, ab 19 Uhr präsentiert der Verfahrenstechniker und Chemiker Prof. Dr. Michael Braungart (EPEA Internationale Umweltforschung, Hamburg; Leuphana Universität, Lüneburg) sein mehrfach ausgezeichnetes Konzept „Cradle to Cradle", das er gemeinsam mit William McDonough entwickelte. Das Konzept sieht vor, dass Produkte und Produktionsprozesse in einem Kreislauf zirkulieren und dabei für Mensch und Natur nicht nur nicht schädlich, sondern sogar nützlich sind. In seinem Vortrag erläutert Prof. Dr. Braungart, wie „Cradle to Cradle" in der Modeindustrie entlang der Lieferkette als Innovationsmotor wirken kann.



Auf Grundlage seiner Ausführungen startet ab 19.30 Uhr die Podiumsdiskussion „Nachhaltige Lieferketten in der Modebranche – Eine Illusion?". Gemeinsam mit Prof. Dr. Braungart sitzen auf dem Podium: Prof. Friederike von Wedel-Parlow (Beneficial Design Institute, Berlin), Noel Klein-Reesink (ekn footwear GmbH, Frankfurt), Michaela Reithinger (FEMNET e.V., Bonn) sowie als Moderatorin Ellen Köhrer (Journalistin und Autorin, Berlin).



Die Designerin Prof. Friederike von Wedel-Parlow präsentiert am Samstag, den 5. November, ab 11 Uhr ihren erweiterten Designbegriff in dem Vortrag „Beneficial Design. Creating Positive Fashion". Gute Gestaltung endet für sie nicht bei der Fertigstellung eines Produkts oder einer Kollektion, sondern betrifft die Gestaltung des gesamten Systems der Mode.



Ab 11.30 Uhr schließt die Podiumsrunde „Weitermachen nach der Mode. Reflexionen über die Zukunft des Modesystems" an. Auf der Basis ihrer jeweiligen Tätigkeiten diskutieren über die Realitäten und Möglichkeiten des Modesystems folgende Gäste: Ina Budde (Design for Circularity, Berlin), Christine Fehrenbach (Leitung Markenentwicklung, Manufactum), Alex Vogt (Kern Kommunikation, Frankfurt), Silke Bolms (Silk Relations, Berlin), Dr. Kirsten Brodde (Global Project Lead „Detox my fashion", Greenpeace Deutschland, Hamburg) und als Moderatorin Dr. Mahret Kupka (Kuratorin für Mode, Körper und Performatives, Museum Angewandte Kunst, Frankfurt).



Am Nachmittag sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu eingeladen, sich in unterschiedlichen Workshops theoretisch oder ganz praktisch mit Fair Fashion auseinander zu setzen. Designer berichten aus ihrem Arbeitsalltag und öffnen ihre Ateliers, Besucherinnen und Besucher greifen selbst zur Nähmaschine und werten abgelegte Kleidung wieder auf, erfahren mehr über Green Sportswear, Fair Trade Gold oder die Detox-Kampagne von Greenpeace. Die Ergebnisse der Theorie- und Praxisworkshops werden im Anschluss allen Gästen präsentiert.



Schließlich endet das Fair Fashion Forum mit einer Abschlussparty im Konfuzius Franz.



Eintrittspreise



Festivalpass: 25 Euro, ermäßigt 14 Euro (Eintritt zu allen Veranstaltungen + Abschlussparty im Konfuzius Franz)



Kleidertauschparty: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro



Vortrag Prof. Dr. Michael Braungart + Podium: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro



Vortrag Prof. Friederike von Wedel-Parlow + Podium: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro



Vortrag Prof. Friederike von Wedel-Parlow + Podium + Theorieworkshops + Praxisworkshops: 12 Euro, ermäßigt 7,50 Euro inkl. Museumseintritt



Abschlussparty im Konfuzius Franz: 8 Euro



Biografien Key Note Speaker



Michael Braungart ist Verfahrenstechniker und Chemiker. Er lehrt als Professor an der Erasmus-Universität Rotterdam, ist Gründer und Geschäftsführer der EPEA Internationale Umweltforschung GmbH in Hamburg, Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter von McDonough Braungart Design Chemistry in Charlottesville, Virginia, und leitet das Hamburger Umweltinstituts e.V. Zusammen mit William McDonough entwickelte er das „Cradle to Cradle"-Konzept, nach dem Produkte und Produktionsprozesse in einem Kreislauf zirkulieren und dabei für Mensch und Natur nicht nur nicht schädlich, sondern nützlich sind. Für seine Arbeit erhielt Michael Braungart zahlreiche Auszeichnungen.



Friederike von Wedel-Parlow ist Designerin und war von 2011 bis September 2016 Leiterin des Masterstudiengangs „Sustainability in Fashion" der Kunsthochschule ESMOD Berlin. In einer Erweiterung des Designbegriffs wird Gestaltung hier weit über die Produkt- und Kollektionsgestaltung hinaus als Gestaltung des gesamten Systems Mode erfahren. Im Sommer 2016 gründet sie das „Beneficial Design Institute" als unabhängige, internationale Plattform, an der ganzheitliche und interdisziplinäre Ansätze für die Praxis nachhaltiger Mode erforscht und erprobt werden. In ihrem Forschungs- und Entwicklungsfeld untersucht Prof. von Wedel-Parlow öko- und ressourceneffektive, kreislauffähige Gestaltungs-, Herstellungs- und Nutzungskonzepte für Mode mit positivem Nutzen.

