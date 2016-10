»d.quarks. Der Weg zum digitalen Unternehmen« von Carsten Hentrich und Michael Pachmajer ausgezeichnet als Managementbuch des Jahres 2016

Was muss der deutsche Mittelstand unternehmen, um seine Marktführerschaft nicht an Startups aus Kalifornien zu verlieren? Wie können digitale Geschäftsmodelle entwickelt werden? Und was bedeutet das für die Mitarbeiter und Chefs der Unternehmen? Auf diese Fragen liefern die Autoren Carsten Hentrich und Michael Pachmajer in ihrem Buch »d.quarks. Der Weg zum digitalen Unternehmen« genauso überraschende wie einleuchtende Antworten. Das Buch wurde dafür im Rahmen der Frankfurter Buchmesse als »Managementbuch des Jahres 2016« ausgezeichnet.



Der Onlinebuchhändler Managementbuch.de vergibt den Buchpreis dieses Jahr zum 10. Mal. Die Jury hob besonders hervor, dass es den Autoren gelungen sei, »das komplexe Thema der digitalen Transformation klar zu strukturieren«. Das Buch liefere damit »auf knapp 200 Seiten einen Intensiv-Workshop für Geschäftsführer und Inhaber mittelständischer Unternehmen, anhand sogenannter ›d.quarks‹ die erfolgskritischen Elemente digitaler Transformation zu durchleuchten«.



Das sagt die Jury:



Entlang einer kreativen Analogie zur Elementarteilchenphysik identifizieren die Autoren 46 Elemente (digital quarks), die Entscheider kennen sollten, um ihr Unternehmen für die digitale Zukunft fit zu machen. Die 46 Elemente ordnen sie wiederum 5 sogenannten Beschleunigerbahnen zu. Und wer den Zug nicht verpassen möchte, muss seine bestehenden Produkte und Geschäftsmodelle einmal auf diesen Bahnen durchdacht und möglicherweise auch verändert haben. Die Autoren führen vor Augen, warum die Zukunft eines Waschmaschinenherstellers »Service« heißen kann, und warum auch für Waschmaschinenhersteller ein Pay per Use Bezahlmodell zumindest denkbar ist. Sie schwören ihre Leser darauf ein, »Daten« als das neue »Öl« zu erkennen, ohne dabei den Datenschutz zu vergessen.



Beachtlich ist auch, dass die Autoren sich nicht scheuen, »Digitalisierung« als Top down Thema anzusetzen, als ein Thema, das von der obersten Führungsebene bzw. von den Eigentümern initiiert werden muss – und das in Zeiten, in denen Modelle wie »Augenhöhe« und »Das demokratische Unternehmen« sehr populär sind. Wenn es dann an die Umsetzung der digitalen Transformation geht, setzen die Autoren freilich auf die Inklusion aller Beteiligten – von den Kunden über die Marktpartner bis zu den Mitarbeitern, und zwar abteilungsübergreifend.



Für Unternehmer und Game-Changer liefert das Buch Seite für Seite wertvolle Denkanstöße, das bisherige Business aus völlig anderem Blickwinkel zu betrachten. Dabei lassen Carsten Hentrich und Michael Pachmajer keinen Zweifel daran, dass die Lage ernst und unumkehrbar ist. Die Gefahr lauert nicht dort, wo Wettbewerber noch bessere Produkte bauen, sondern da, wo sich Unternehmen mit völlig neuen Geschäftsmodellen die Kundenbeziehungen unter den Nagel reißen. Die Stichworte dazu heißen Uber, Airbnb oder Google. Mittelständler, die dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen wollen, müssen an einer entscheidenden Stelle umdenken und die Gewichte verlagern - vom Ingenieur hin zum CDO, dem Chief Digital Officer. Oder anders gesagt – die IT muss raus aus dem Keller, rein ins Rampenlicht. Schon an diesen Punkten wird deutlich, dass die vielbeschworene digitale Transformation nicht im »mehr vom Gleichen« zu haben sein wird.



Das Thema digitale Transformation ist derzeit in aller Munde – und es sind auch schon viele Bücher zum Thema erschienen. Das Buch »d.quarks« ist aber das erste, das dem Management mittelständischer Unternehmen eine umsetzbare Roadmap zur Verfügung stellt. Bleibt zu hoffen, dass sie viele Unternehmen ans Ziel führen wird.



Über den Preis:



Der Preis »Managementbuch des Jahres« wird seit 2007 während der Frankfurter Buchmesse verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Autoren wie der ehemalige Nestlé-Chef Helmut Maucher, die Suhrkamp-Autoren Barbara Nolte und Jan Heidtmann, die Managementvordenker Alexander Osterwalder und Yves Pigneur sowie Ex-Personalvorstand Thomas Sattelberger.



Über das Buch:



Carsten Hentrich, Michael Pachmajer



»d.quarks. Der Weg zum digitalen Unternehmen«



200 Seiten, gebunden



€ 39,90 (D)



ISBN 978-3-86774-554-3



Quarks sind elementare Bausteine der Materie. Auch der digitale Wandel in Unternehmen lässt sich auf elementare Teilchen zurückführen. Diese Teilchen heißen d.quarks – die Bausteine der digitalen Transformation. Sie beziehen sich auf Fähigkeiten, die ein Unternehmen benötigt, um digitale Wertschöpfung zu gestalten, zu erzeugen und an Kunden zu vermitteln. Immer mit Blick auf die Organisation, Menschen & Kompetenzen, Prozesse und Technologien. Carsten Hentrich und Michael Pachmajer haben die d.quarks identifiziert und beschreiben sie hier zum ersten Mal in einem zusammenhängenden Modell. Anhand realistischer Fallbeispiele zeigen sie, wie Unternehmen die d.quarks nutzen sollten, um digital zu werden.









