Bedarfsgerechte Verpackungslösungen für frisches Obst, Gemüse und Salate

Auf der FRUIT LOGISTICA 2017 in Berlin informiert MULTIVAC in Halle 3.1 an Stand D04 über effiziente und sichere Verpackungslösungen zur Verlängerung der Haltbarkeit von frischem Obst, Gemüse, Salaten sowie den im Trend liegenden Convenience-Gerichten und Fresh Cut-Produkten. Im Blickpunkt stehen geeignete Verpackungstechnologien wie auch bedarfsgerechte Verpackungsmaschinen für Erzeuger, Verpacker und den Groß- bzw. Einzelhandel.



Mit der Tiefziehverpackungsmaschine R 105 bietet MULTIVAC ein Einstiegsmodell für die Herstellung von MAP- und Vakuumpackungen, das auf der Messe mit einer Perforiereinrichtung zur Herstellung von FreshSAFE-Packungen gezeigt wird. Durch dieses Verpackungskonzept bleiben Obst, Gemüse und Salate ohne Einsatz von Konservierungsstoffen längere Zeit frisch, da während des Verpackungsprozesses die Standard-Oberfolie gemäß den Anforderungen des Produktes perforiert und im Innern der Packung eine Gleichgewichtsatmosphäre (EMAP) hergestellt wird.



Für das flexible Verpacken von Früchten und rohen oder verarbeiteten Gemüsesorten mit hohem Produktüberstand präsentiert MULTIVAC den vollautomatischen Traysealer T 300 H. Das Kompaktmodell ist für kleine und mittlere Chargen konzipiert und kann mehrspurig ausgelegt werden. Elektrische Antriebssysteme für den Traytransport, das Hubwerk und ein Folienrestwickler sorgen für eine energieeffiziente Arbeitsweise.



Daneben ist in Berlin auch der halbautomatische Traysealer T 250 zu sehen. Das platzsparende Modell lässt sich dank fahrbarer Rollen flexibel einsetzen und bietet mit variabler Werkzeugauslegung, automatischer Trayschublade, präzisen Schneidsystemen für Inside- und Outside-Cut sowie einer integrierbaren Vakuumpumpe eine Vielzahl individueller Ausstattungsoptionen.



Im Bereich Kammermaschinen zeigt der Allgäuer Hersteller mit der Kammermaschine C 200 ein platzsparendes Tischgerät für das schnelle und effiziente Verpacken von Salaten, Nüssen oder Trockenfrüchten in Beuteln in kleinen bis mittleren Mengen. Die C 200 ist robust, präzise, äußerst effizient und flexibel einsetzbar. Eine optional erhältliche Deckelverriegelung ermöglicht das Verpacken von empfindlichen Produkten wie beispielsweise Salat bei Atmosphärendruck.



Alle gezeigten Maschinenmodelle zeichnen sich durch ihre einfache Bedienung, eine exzellente Packungsqualität und das wegweisende MULTIVAC Hygienic Design™ aus.

MULTIVAC Sepp Haggenmüller GmbH & Co. KG

MULTIVAC ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungslösun-gen für Lebensmittel aller Art, Life Science- und Healthcare-Produkte sowie Industriegüter. Das MULTIVAC Portfolio deckt nahezu alle Bedürfnisse der Kunden hinsichtlich Packungsgestaltung, Leistung und Ressourceneffizienz ab und umfasst Vakuumverpackungsmaschinen, Traysealer, Tiefziehverpa-ckungsmaschinen, Etikettierer, Qualitätskontrollsysteme und Automatisie-rungslösungen - bis hin zu schlüsselfertigen Linien. Die MULTIVAC Gruppe be-schäftigt weltweit rund 4.850 Mitarbeiter, am Hauptsitz in Wolfertschwenden sind es etwa 1.900 Mitarbeiter. Mit 75 Tochtergesellschaften ist das Unter-nehmen auf allen Kontinenten vertreten. Mehr als 1.000 Berater und Service-Techniker in aller Welt stellen ihr Know-how und ihre Erfahrung in den Dienst des Kunden und sorgen für eine maximale Verfügbarkeit aller installierten MULTIVAC Maschinen.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.multivac.com.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren