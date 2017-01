Multi-Plot zeigt sich auf der Sondershow

Mit der Heimtextil und der Sondershow „Digital Textile Micro Factory“ startet Multi-Plot grandios in das neue Jahr 2017.



Die Sondershow, die den Zuschauern die komplette Produktionskette vom Design über den digitalen Druck bis hin zum Zuschnitt und der Konfektion zeigte, hatte internationalen Charakter.



Multi-Plot präsentierte sich als einziges deutsches Unternehmen mit Partnern aus verschiedenen Ländern wie Japan und der Schweiz.



Die Zuschauer konnten Guide Touren in verschiedenen Sprachen besuchen und sich ein Bild von den Anbietern, den Produkten, Techniken und dem zusammenhängenden Prozess machen.



Die Tour startete mit den Designern, die sich aus Studenten unterschiedlichster europäischer Hochschulen zusammensetzten. An zweiter Stelle zeigte Ergosoft seine RIP Version 15 mit der die Druck-Systeme optimal bedient werden können. Es folgte der Druck an Mimaki-Textildrucksystemen, die TS 300P (Transferdruck) und die TX 300P (Pigmentdruck auf Baumwolle). Weiter ging die Tour mit Multi-Plot, die das Transferieren und Fixieren von Baumwolle an der HeatJet 75 max 3 – mit extra großem Walzendurchmesser – demonstrierte und über das Thema Sublifusion aufklärte. Dann wurde das Textil auf einem Zuschneidetisch von Zundcutter geschnitten und im Anschluss an der Juki-Nähmaschine konfektioniert. Zum Schluss wurden alle Endprodukte, wie Körbchen, Kissen und Taschen im Showroom präsentiert.



Die Tour-Teilnehmer waren begeistert! Die Live-Darstellung der gesamten textilen Fertigung auf einer Messe gab es in dieser Form vorher noch nie.

