Die besten Surfboards noch vor Weihnachten bestellen!

Wakesurfen erlebt zur Zeit einen absoluten Boom.



Da man in der Bootswelle nicht nur den ultimativen Familienspaß, sondern auch sportlich sehr technische Tricks umsetzten kann, ist die zunehmende Beliebtheit kein Wunder.



Auf diese Entwicklung hat MasterCraft schon vor vielen Jahren reagiert und bietet mittlerweile reine Wakesurfboote an. Aber was nützt einem die beste Welle auf dem Markt, wenn das richtige Board dazu fehlt?



Darum haben wir unseren Shop für 2017 mit den besten Wakesurfboards der Szene aufgerüstet und stellen hier zwei top Modelle vor, die ab sofort lieferbar sind:



BIAS | New Saibot in der Muhl Edition



BIAS Wakesurfboards ist eine deutsche Marke. Alle Boards wurden in Deutschland entwickelt und werden von professionellen Shapern von Hand laminiert. Bei allen Brettern steht die Performance im Mittelpunkt. Es wird viel Wert auf hochwertige Materialien und auf perfekt abgestimmte Komponenten wie Finnen und Traction Pads gelegt.



Rusty | Snaggle Tooth



Rusty ist eine renommierte Surfboardmarke und hat mit Josh Kerr, einer der besten Wellenreiter der Welt, dieses Wakesurfboard mit spezieller Bat-Nose für weniger „Nose Dives“ und einem tiefen Doppel Concave im Unterschiff für gutes pushen in der Welle, sowie hohe Drehfreudigkeit entwickelt.



Bei Bestellungen, die vor dem 01.01.2017 eingehen, gibt es folgende Specials:



- Zu jedem Wakesurfer gibt es eine Surfleine gratis dazu.

- Ab einem Bestellwert von 50€ gibt es ein T-Shirt geschenkt.

-Ab 100€ Bestellwert bekommt ihr eine Boardshort oder einen Pulli gratis.



Schreibt einfach beim Bestellen im Kommentar was ihr dazu bekommen wollt!





