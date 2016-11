MiM Spezial "Abenteuer: Radtour nach Moskau" - Reisebericht zur Radtour Waren-Moskau von Hans-Dieter Vibrans

Im Frühsommer diesen Jahres radelte Hans-Dieter Vibrans mit seiner Nichte Susanne über 2577 km von Waren (Müritz) bis nach Moskau. Was die beiden dabei alles erlebten, erzählt Herr Vibrans in einem bebilderten Reisebericht am 23.11.2016, um 18:30 Uhr im Müritzeum, in der Reihe Mittwochs im Müritzeum. Lassen Sie sich mit beeindruckenden Bildern einmal über "den Tellerrand hinaus" in die Natur und Lebenswelten naher und ferner Welten entführen und seien Sie gespannt auf Geschichten über nette Leute in Weißrussland, Mückenplagen und Pausen an ungewöhnlichen Orten. Der Vortrag dauert ca. 2 Stunden. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Erwachsener, Schüler 3 Euro.



Ab Donnerstag, den 24.11.2016 sind die „Glanzlichter“ der prämierten Naturfotos des Internationalen Fotowettbewerbs von 2015 in der gleichnamigen Sonderausstellung im Müritzeum zu sehen.



MiM-Vortrag



Dauer: ca. 2 Stunden



Eintritt: 5 € pro Erwachsener / 3 € pro Schüler

