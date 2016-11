Mehrwert für die Region: Konferenz für Museen und Ausstellungshäuser im Münsterland spricht über ein mögliches Netzwerk

Zusammenarbeit im Kulturbereich ist vielfältig und reicht von gemeinsamen Ausstellungen über den gemeinsamen Online-Auftritt bis hin zur Werbung im Verbund. Warum und in welcher Form kann da ein regionales Netzwerk die Zusammenarbeit der Kulturakteure stärken? Dieser Frage sind am Montag, 7. November 2016, zahlreiche Kulturvertreter bei der „Konferenz für Museen und Ausstellungshäuser im Münsterland“ auf der Burg Vischering in Lüdinghausen nachgegangen. Initiiert wurde sie vom Kulturbüro Münsterland in Kooperation mit der Regionale 2016.



Nach einer Begrüßung durch Joachim Gilbeau, dem Kreisdirektor des Kreises Coesfeld, der die Initiative unterstützt, stellte Andre Sebastian, Leiter des Kulturbüros Münsterland, Idee und Ziel der Veranstaltung vor.



Anschließend sprach die Kulturberaterin Dr. Cornelia Dümcke über die Potenziale, aber auch Hindernisse beim Netzwerken und Kooperieren: „Erfolgsfaktoren für eine Zusammenarbeit sind: Die Offenheit der Verantwortlichen, die persönlichen Kontakte und ein professionelles Ausstellungskonzept. Die Hindernisse liegen oftmals in den begrenzten personellen Ressourcen und mangelndem Interesse.“



Gemäß dem Motto „Aus Erfahrung lernen“ haben das Museumsnetzwerk Niederrhein sowie der Verbund RuhrKunstMuseen über Genese, Trägerschaft und Arbeitsweisen ihrer Netzwerke berichtet. So erläuterte Dr. Ingrid Misterek-Plagge, Geschäftsführerin des Vereins Kulturraum Niederrhein, die zahlreichen Mehrwerte, die durch ein Netzwerk entstehen: „Durch die Vielzahl der Partner entwickelt sich eine intensive Wahrnehmung in der Fläche. Es werden Kontakte geknüpft, die Impulse für neue Ausstellungsideen geben können. So entsteht nicht zuletzt auch ein Mehrwert für die Museumsbesucher.“ In Workshops konnten die Teilnehmer anschließend über ihre Wünsche und Vorstellungen von einer möglichen Zusammenarbeit diskutieren.



Auch die Veranstaltung selbst war ein erster Schritt in Richtung einer münsterlandweiten Vernetzung unterschiedlicher Kultureinrichtungen.



Ihr vorausgegangen war eine umfangreiche Bestandsaufnahme, die gezeigt hat, dass ein grundsätzliches Interesse an einem Netzwerk besteht. Bei über 170 Museen und Ausstellungshäusern im Münsterland gibt es dazu reichlich Potenzial.



Die Veranstaltung endete in positiver "Aufbruchsstimmung", erste Ideen für ein Netzwerk wurden formuliert, die Ergebnisse sollen jetzt analysiert werden. Für das kommende Jahr sollen dann auch diejenigen Kulturakteure aus dem Münsterland mit an einen großen gemeinsamen Tisch geholt werden, die an dem heutigen Treffen nicht teilnehmen konnten.



Um möglichst schnell an die Ergebnisse der Konferenz anzuknüpfen, hat das Kulturbüro Münsterland im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik einen Antrag auf finanzielle Förderung für 2017 gestellt. Die Akteure sollen so die Möglichkeit bekommen, gemeinsam ein Netzwerk zu erarbeiteten und zu etablieren. Dabei kann es bereits auch um die Entwicklung eines ersten gemeinsamen Projekts für 2018/2019 gehen. „Auch das ist ein Vorteil des Netzwerkens: Fördergelder können gemeinsam beantragt werden, was im Alleingang, insbesondere für ,kleinere‘ Einrichtungen, oftmals nicht möglich ist. Nicht zuletzt schafft eine Kooperation für das Projekt – und auch umgekehrt – eine stärkere mediale und im besten Fall auch eine gesteigerte kulturpolitische Aufmerksamkeit“, hält Andre Sebastian am Ende der Veranstaltung fest.



Gefördert wird die Konferenz vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

MÜNSTERLAND e. V.

Aktiven Tourismus, innovative Wirtschaft, bedeutende Wissenschaft und inspirierende Kultur - all das fördert der Münsterland e.V. als eine der stärksten Regionalmanagement-Initiativen Deutschlands. Rund 30 Beschäftigte arbeiten daran, die Region für ihre 1,6 Millionen Einwohner weiter zu entwickeln. Zu den Mitgliedern gehören rund 200 Unternehmen aus verschiedenen Branchen des Münsterlands, Kammern, Institutionen und Verbände sowie die Stadt Münster, die 65 Städte und Gemeinden aus den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf und einige Nachbarstädte des Münsterlandes. Als Schnittstelle zwischen dem Münsterland und EU, Bund und Land koordiniert und übersetzt der Münsterland e. V. europa-, bundes- und landespolitische Ziele und Programme der Strukturförderung passgenau auf das Münsterland. Die Regionalagentur beim Münsterland e. V. setzt gemeinsam mit Partnern Förderprojekte des Arbeitsministeriums NRW

