Hans Kastler - In Memoriam

Mit der Ausstellung von Werken Hans Kastlers möchten wir einem Künstler die Ehre erweisen, der als langjähriger 1. Vorstand der Künstlergesellschaft ALLOTRIA auch die Historie des Münchner Künstlerhauses repräsentiert.



Ausstellungen in München, New York, New Mexiko oder Sri Lanka zeigen den weiten Bogen der Bekanntheit des Künstlers, dessen Heimat aber immer in Bayern, im Landkreis Wolfratshausen blieb. Längst ist der monumentale Gorilla, der auf einem Hügel in Happerg über die erst kürzlich fertig gestellte Kastler-Kunst-Meile blickt, zu seinem Markenzeichen geworden.



Von den Tierplastiken, die er als Schüler des berühmten Fritz Behn schuf, bis zur Verwirklichung seiner Idee des „Stabile-Mobile“ zeugen die Werke des Bildhauers von seinem langen Weg, den er zurücklegte, vom Porträt über Brunnen bis zu Reliefarbeiten, die immer einen nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten Suchenden zeigen und von der Wahrhaftigkeit seines künstlerischen Wollens zeugen.



In allen seinen Arbeiten in Stein, Holz und Metall erwies er sich als ausgeprägter Individualist, der in der klassischen figürlichen Form ebenso ein Meister wie ein Avantgardist auf dem Gebiet der mobilen Plastik, bzw. Skulptur ist.



Hans Kastler wurde mit vielen Preisen und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.









