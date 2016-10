Baby-Neuigkeiten bei den Orang-Utans

Man muss schon ganz genau hinsehen, um zwischen dem rötlichen und wuscheligen Fell von Matra das kleine Köpfchen zu entdecken – fest an den Bauch gedrückt, schützt die Mama ihren Sohn vor den neugierigen Blicken der Besucher. Davon scheint der Kleine jedoch nicht viel mitzubekommen, denn warm eingekuschelt an Matras Brust schläft er noch sehr viel und bewegt sich allerhöchstens, um gesäugt zu werden. Vor den neugierigen Blicken von den beiden jüngsten Orang-Utan-Damen der Gruppe, Jolie und Isalie, kann Matra den Nachwuchs aber kaum verstecken: Immer wieder leisten die beiden der frischgebackenen Mama Gesellschaft und begutachten den Spross – schließlich muss man ja im Auge behalten, wie sich der neue Spielkamerad entwickelt. Papa Bruno hingegen versucht lieber, die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zu ziehen, denn immerhin ist er der Chef hier!



Zoodirektor Rasem Baban freut sich über den Nachwuchs bei den Menschenaffen: „Es ist schön zu beobachten, wie sorgsam sich die erfahrene Mutter Matra um ihr Kleines kümmert. Auch die anderen Mitglieder der Gruppe haben sich inzwischen schon bestens mit der neuen Situation angefreundet.“ Damit sich Matra ungestört um den Nachwuchs kümmern kann, wurde eine Scheibe der Anlage vorübergehend mit einer blickdichten Folie abgeklebt. „Wir wollen so eine weitere Rückzugsmöglichkeit für Matra und das Baby schaffen“, erklärt die zuständige Kuratorin Beatrix Köhler und weiter: „Die ersten Lebenswochen sind wegen einer Infektionsgefahr noch kritisch, doch wir sind optimistisch, dass sich alles gut weiterentwickelt.“



Für die 41-jährige Matra ist es bereits das fünfte Jungtier. Gemeinsam mit ihr lebt auch ihre Tochter Jolie im Tierpark. Hellabrunns ältester Orang-Utan Bruno ist bereits über dreißig Mal Vater geworden, er ist auch der Vater von Jolie und Isalie. Einen Namen hat Brunos jüngstes Kind noch nicht. Im Rahmen einer Jungtier-Patenschaft darf der Pate oder die Patin den Namen des kleinen Orang-Utans bestimmen. Damit wird nicht nur der Tierpark bei der Pflege und Versorgung der Tiere unterstützt, mit einer Patenschaft engagiert man sich auch nachhaltig für den Artenschutz.



Der natürliche Lebensraum der Sumatra-Orang-Utans ist einzig die indonesische Insel Sumatra. Sie zählen zu den am stärksten gefährdeten Affenarten auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Sie sind Meister im Klettern und bewegen sich dank ihrer sehr langen Arme, die eine Spannweite von etwa 2,20 Meter erreichen können, sicher von Baum zu Baum.



Hellabrunn engagiert sich seit vielen Jahren für ein Projekt der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, die auf Sumatra, im Nationalpark Bukit Tigapuluh, eine Auswilderungsstation betreibt. Die Station liegt im Zentrum Sumatras, wo seit mehr als 150 Jahren keine Orang-Utans mehr leben. Ziel des Projekts ist es, in Bukit Tigapuluh durch Auswilderungen eine sogenannte Rettungsboot-Population für Sumatra-Orang-Utans aufzubauen. Beschlagnahmte und verwaiste Tiere werden monatelang auf die Auswilderung vorbereitet. Mit großem Erfolg: Bis heute konnten bereits mehr als 160 Orang-Utans ausgewildert werden.



Die Mitglieder der Hellabrunner Orang-Utan-Gruppe:



Bruno, der Stolze

Geboren am 18.02.1969 in Hellabrunn

Der Vater von Jolie und Isalie ist der unumstrittene Chef der Hellabrunner Orang-Utan-Gruppe und sehr selbstsicher.



Matra, die Gutmütige

Geboren am 19.11.1975 im Tiergarten Nürnberg

In Hellabrunn seit: 1993

Matra ist eine zärtliche Mutter, die sich liebevoll und geduldig um ihren Nachwuchs kümmert.



Sitti, die Kontaktfreudige

Geboren am 20.11.1989 im Zoo Frankfurt

In Hellabrunn seit: 2007

Sitti, Mutter von Isalie und Halbschwester von Jahe, kommuniziert gerne durch die Glasscheibe mit den Besuchern.



Jahe, die Elegante

Geboren am 21.04.2003 im Zoo Frankfurt

In Hellabrunn seit: 2012

Die schlanke und sich anmutig bewegende Jahe ist die feine Dame unter den Hellabrunner Orang-Utans.



Isalie, die Erfinderin

Geboren am 14.07.2008 in Hellabrunn

Um mit ihrer besten Freundin Jolie Spaß zu haben, denkt sich Isalie, die kleine Tochter von Bruno und Sitti, stets neue Spiele aus.



Jolie, die Prinzessin

Geboren am 15.07.2009 in Hellabrunn

Das bisher jüngste Mitglied der Hellabrunner Gruppe, die Tochter von Bruno und Matra, ist ein besonders hübsches, aber auch zurückhaltendes Orang-Utan-Mädchen.

Über die Münchener Tierpark Hellabrunn AG















Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren