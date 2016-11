Nikolaus an Bord: Die Weiße Flotte lädt ein zur Bescherung

Zur Weihnachtszeit holt sich die Weiße Flotte Mülheim wieder den Nikolaus aufs Boot: Vier nachmittägliche Nikolausfahrten samt kleiner Bescherung für Kinder starten täglich von Samstag bis Dienstag, 3. Dezember bis 6. Dezember, vom Wasserbahnhof, ergänzt von einem gemütlichen „Frühstück mit dem Nikolaus" am Sonntagvormittag, 4. Dezember.



Mit leuchtenden Kinderaugen feiern die Jüngsten ihren Höhepunkt der Sonderfahrten-Saison der Weißen Flotte Mülheim. Der Nikolaus kommt alle Jahre wieder an Bord und hat für die Kleinen eine schöne Bescherungstüte mit allerlei Leckereien dabei. Die Erwachsenen genießen dabei ganz entspannt die winterliche Fahrt auf der Ruhr bei Kaffee und Kuchen. Die Nikolaus-Fahrten starten am Wasserbahnhof an folgenden Terminen: Samstag, 3.12., von 16 bis 18 Uhr; Sonntag, 4.12., um 10 Uhr (Frühstück mit dem Nikolaus) sowie von 15.30 bis 17.30 Uhr; Montag, 5.12., und Dienstag, 6.12., jeweils von 17 bis 19 Uhr.



Die Kosten der Nikolausfahrten für Erwachsene betragen 15 Euro, für Kinder (4 bis 14 Jahre) 10 Euro – für jedes weitere Kind kostet die Fahrt 6,50 Euro. Enthalten sind im Fahrpreis neben der Schifffahrt eine Nikolaustüte für Kinder und ein Stück Kuchen sowie eine Tasse Kaffee für die Erwachsenen. Bitte beachten Sie auch, dass für kleine Fahrgäste mit Appetit auf Kuchen eine zusätzliche Vorbestellung nötig ist!



Wer mit Nikolaus-Bescherung direkt gutgelaunt in den Tag starten möchte, sollte sich einen Platz für das „Frühstück mit dem Niko-laus" sichern: Am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, startet um 10 Uhr das Schiff nach Essen-Kettwig – mit einem Frühstücksbuffet inklusive 2 Tassen Kaffee. Natürlich gibt es auch hier eine gut gefüllte Nikolaustüte für die Kleinen!



Karten für die Frühstücksfahrt kosten für Erwachsene 24,50 Euro und für Kinder (4 – 14 Jahre) 14,50 Euro. Für jedes weitere Kind betragen die Fahrtkosten 10,50 Euro.



Übrigens: Wenn der Nikolaus den Kindern etwas Persönliches mitteilen soll, gibt es dafür einen kleinen Fragebogen zum Ausfüllen in der Touristinfo sowie online als pdf-Datei zum Download.



Den Saisonabschluss 2016 bildet schließlich am 11. Dezember die adventliche Kaffeefahrt von 15 bis 17.30 Uhr nach Essen-Kettwig – die letzte Möglichkeit in diesem Jahr, eine romantisch-vorweihnachtliche Ruhrpartie zu genießen!



Karten sind in der Touristinfo, im Schifffahrtsbüro am Wasser-bahnhof und ganz bequem online von zu Hause über www.weisse-flotte-muelheim.de erhältlich.



Für weitere Informationen steht das Team der Touristinfo der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) im Medien-Haus, Synagogenplatz 3, Tel.: 0208 / 960 960 sowie das Schifffahrtsbüro am Wasserbahnhof, Tel.: 0208 / 960 99 96, gerne zur Verfügung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren