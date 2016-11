MülheimPartner-Kinderspaß am 2. Advent

Am zweiten Adventssonntag, den 4. Dezember, öffnet das Ladenlokal der MülheimPartner an der Viktoriastraße 16-18 sein Türchen: Ein spaßiger Nachmittag mit Basteln und Spielen von 13 bis 18 Uhr versüßt die Wartezeit aufs Christkind. Der heilige Nikolaus kommt am Tag darauf, direkt gegenüber am Synagogenplatz: Am Montag, 5. Dezember, um 17 Uhr steigt er – mit Hilfe der Mülheimer Hilfsorganisationen – zur Bescherung vom MedienHaus hinab! Unterstützt werden die Aktionen von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST).



Besonders die kleinen Mülheimerinnen und Mülheimer liegen den MülheimPartnern am Herzen. Daher laden sie an drei Adventswochenenden zu tollen kostenlosen Aktionen im festlich geschmückten Ladenlokal in der City ein. Hier ist an drei Adventssonntagen ein Platz für alle Kinder, die sich gern kreativ betätigen oder schon immer mal „einen echten Kinderfernsehstar" treffen wollten!



Am Sonntag, 4. Dezember, sind unterhaltsame Stunden garantiert: Das Kinder-Atelier ermuntert die kleinen Gäste, ihre kreative Ader nach Herzenslust beim Malen und Basteln auszuleben.



Unter Anleitung können weihnachtliche Basteleien (nicht nur) für heimische Adventskalender gefertigt werden. Begleitend dazu findet ein weihnachtlicher Spieleparcours statt – einfach würfeln und los geht’s! So vergeht die Wartezeit aufs Christkind wie im Fluge!



Die MülheimPartner bestehen aus Sparkasse Mülheim an der Ruhr, MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH, Mülheimer Wohnungsbau eG (MWB), Fahrzeug-Werke LUEG AG, Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG, Radio Mülheim, Möbel Bernskötter GmbH und MÜLHEIMJOBS.DE.



Achtung, Nikolaus von oben!



Eine schöne Bescherung für die anwesenden Kinder wartet am Montag, 5. Dezember, um 17 Uhr vor dem MedienHaus am Synagogenplatz, wenn der heilige Mann vom Balkon der Stadtbibliothek hinabsteigt, mit vielen schönen Gaben im Gepäck. Die Aktion wird ermöglicht durch die Mülheimer Hilfsorganisationen Malteser Hilfsdienst, die Freiwillige Feuerwehr, die Johanniter-Unfall-Hilfe, das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und die Notfallseelsorge, mit Unterstützung der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST).



Über diese und viele weitere weihnachtliche Aktionen informiert die Broschüre „Weihnachten 2016 in Mülheim an der Ruhr". Sie ist kostenlos in der Touristinfo im MedienHaus erhältlich oder kann unter www.muelheim-events.de heruntergeladen werden.

