Günstiger Start ins Jubiläumsjahr: Januar-Rabatt auf Weiße Flotte-Saisonkarte

Die Weiße Flotte Mülheim an der Ruhr feiert in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag und zelebriert dies mit neuen und klassischen Touren flussauf- und flussabwärts und natürlich ab April mit regelmäßigen Linienfahrten nach Essen-Kettwig. Für Vielfahrerinnen und Vielfahrer gibt es auch 2017 wieder die Saisonkarte für freie Fahrt auf dem Fluss – und als erstes Jubiläumsangebot des Jahres ist diese bis zum 31. Januar in der Touristinfo für nur 90 Euro erhältlich!



Die Weiße Flotte Mülheim an der Ruhr befindet sich nach einer fahrtenreichen Saison noch im „Winterschlaf" – nur um im Jubiläumsjahr 2017 wieder schwungvoll in „See" zu stechen! Das Jahr bietet jede Menge spannende Touren mit kulinarischen wie auch musikalischen Genüssen an Bord, lehrreiche und unterhaltsame Exkursionen – aber natürlich auch den „Klassiker", die regelmäßige Fahrt vom Wasserbahnhof durchs Ruhrtal nach Essen-Kettwig (und zurück).



Das traditionsreiche „Wassertaxi" ist wohl die entspannendste Art, diese Strecke zurückzulegen. Ab 2017 wird der Linienfahrplan passend zum Jubiläum um einen „klassischen" Zwischenstopp – den Mintarder Wasserbahnhof – ergänzt: ideal zum Kombinieren einer Flussfahrt mit Wander- oder Radtouren! Die Linienfahrten-Saison beginnt bereits am Osterwochenende (14. April) und endet im Oktober nach den Herbstferien.



Jubiläums-Schnapper im Januar:



„Stammkundschaft" der Linienfahrten zwischen Wasserbahnhof und Essen-Kettwig kann schon jetzt sparen, beim Januar-Jubiläumsangebot: Die Saisonkarte 2017, zur freien Nutzung der Linienfahrten auf der Weißen Flotte Mülheim, gibt es noch bis zum 31. Januar exklusiv in der Touristinfo im MedienHaus für nur 90 statt 104 Euro (Erwachsenen-Tarif). Sie ermöglicht freie Fahrt und 50 % Rabatt auf alle zwei(einhalb)stündigen Rundfahrten der Weißen Flotte Baldeney auf dem Baldeneysee und der Ruhr zwischen Kettwig und Hügel sowie zusätzlich 10 % Rabatt auf jede Sonderfahrt der Weißen Flotte Mülheim!



Alle Infos zu Fahrten der Weißen Flotte Mülheim an der Ruhr finden Sie unter www.weisse-flotte-muelheim.de.



Für weitere Informationen steht das Team der Touristinfo der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) im Medien-Haus, Synagogenplatz 3, Tel.: 0208 / 960 960, gerne zur Verfügung.

