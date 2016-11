Erster Advent zu Wasser und Land: Die 5. Mülheimer Schiffsweihnacht

Der erste Advent startet mit einem besonders stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf der Schleuseninsel: Bei der Mülheimer Schiffsweihnacht vom Freitag bis Sonntag, 25.11. bis 27.11., laden Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST), Weiße Flotte Mülheim an der Ruhr und das Haus Ruhrnatur ein zum Kunsthandwerksmarkt, zu Live-Musik und natürlich zu adventlichen Leckereien für einen besinnlichen Start in die festliche Zeit. Am Sonntag, 27.11., bietet der 63. Mülheimer Kreativ-Markt in der Stadthalle außerdem viele weitere Geschenkideen an.



Der Advent ist da! Zur festlichen Zeit schmücken sich bereits zum fünften Mal die drei Schiffe der Weißen Flotte mit festlichen Lichtern. An Bord der MS Heinrich-Thöne, MS Friedrich Freye und MS Mülheim a. d. Ruhr präsentieren Händlerinnen und Händler allerlei Kunsthandwerk – Schmuck, Tuch- Strick- oder Holzwaren, wohlriechende Seifen und Kerzen oder Honigwaren warten darauf, den Gabentisch oder den kreativ befüllten Adventskalender zu zieren. Glühwein, Waffeln und Co. laden zum Verweilen auf der winterlichen Schleuseninsel ein, untermalt von stimmungsvoller Live-Musik: Es spielen und singen der Shanty Chor der Marinekameradschaft Mülheim an der Ruhr e.V. KORMORAN (Freitag, 25.11., ab 17 Uhr), das Veeh-Harfen Orchester (Samstag, 26.11., ab 17 Uhr) und das GriJazz Trio (Sonntag, 27.11., ab 16 Uhr). Zusätzlich präsentiert auch das Museum Haus Ruhrnatur ein buntes Rahmenprogramm für Kinder: Bastelaktionen, Kerzengießen, Stockbrot rösten und mehr!



Die Mülheimer Schiffsweihnacht ist freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet!



Noch mehr kreative Geschenk- und Dekoideen aus echter Handarbeit bietet auch der 63. Mülheimer Kreativ-Markt am Adventssonntag, 27.11., von 11 bis 17 Uhr in der fußläufig nur wenige Minuten entfernten Stadthalle. Veranstaltet wird er vom Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr.



Über alle weiteren weihnachtlichen Veranstaltungen informiert die Broschüre „Weihnachten 2016 in Mülheim an der Ruhr". Sie ist ab sofort kostenlos in der Touristinfo im MedienHaus erhältlich oder kann unter www.muelheim-events.de heruntergeladen werden.

