MSC Kreuzfahrten stellt Jahresprogramm 2018/19 vor: Der Neubau MSC Meraviglia kommt nach Hamburg

Ab Sommer 2018 erweitert MSC Kreuzfahrten, die Nummer Eins der internationalen Reedereien in Deutschland, sein Angebot ab Norddeutschland. Highlight ist die Positionierung der MSC Meraviglia in Hamburg. Außerdem werden erstmals zwei MSC Schiffe in Hamburg ihren Heimathafen haben: Neben der MSC Meraviglia, dem modernen Flaggschiff einer neuen Schiffsgeneration, wird auch die MSC Magnifica im Sommer 2018 ab Hamburg fahren.



MSC in Norddeutschland



Die MSC Meraviglia bricht auf 13 Abfahrten zu den klassischen und komplett neuen Routen auf, beispielsweise in Richtung Ostsee: Dort stehen auf einer 11 Nächte dauernden Kreuzfahrt die Destinationen Oslo, Stockholm, Tallinn, St. Petersburg und Helsinki auf dem Programm. Die Passagiere erwartet ein einzigartiges Entertainment Angebot: Der Cirque du Soleil präsentiert zwei exklusive Shows an Bord in einem eigens dafür konzipierten Theater. Darüber hinaus bietet die MSC Meraviglia neuartige Smart-Ship-Technologien, die MSC für alle Neubauten vorgesehen hat, etwa die virtuelle Anprobe von Bekleidung in den Bordshops. Zudem kann das Tagesprogramm digital abgerufen oder der Aufenthaltsort des Kindes auf dem Schiff überprüft werden („Kids Localisation App“).



Neue Routen ab Hamburg bietet auch die MSC Magnifica: Sie sticht unter anderem in Richtung Westeuropa in See, etwa Richtung Málaga und Bilbao.



Von Kiel aus fährt die MSC Preziosa in Richtung Nordeuropa und Ostsee wie auch die MSC Orchestra von Warnemünde. Als neue Route nimmt die MSC Orchestra Kurs auf Skandinavien, Island und Großbritannien.



MSC im Mittelmeer



MSC stellt für das Mittelmeerprogramm 2018/19 mit der MSC Seaview einen weiteren Neubau in Dienst. Das zweite Schiff der Seaside-Generation kreuzt in seiner Premierensaison durch den westlichen Teil. Insgesamt setzt MSC als Marktführer in der Region bis zu sieben MSC Schiffe im Mittelmeer ein. Im westlichen Mittelmeer ab Genua fahren drei weitere Schiffe neben der MSC Seaview: Die MSC Fantasia, die MSC Divina und die MSC Armonia sorgen auf abwechslungsreichen Routen für einen spannenden Urlaub. Durch das östliche Mittelmeer ab Venedig kreuzen die MSC Musica, die MSC Poesia und die MSC Sinfonia und laufen auf unterschiedlichen interessanten Routen die schönsten Häfen an.



MSC in Kuba und der Karibik



MSC positioniert ganzjährig zwei Schiffe in der Region, die MSC Opera in Havanna und die MSC Seaside in Miami. Drei weitere Schiffe erweitern das Angebot im Winter 18/19: Die MSC Preziosa ab Fort-de-France, die MSC Divina ab Miami und die MSC Armonia ab Havanna. Damit setzt MSC im Winter als einzige Reederei gleich zwei Schiffe in Kuba ein. Ein neues Highlight des Karibikprogramms ist Ocean Cay MSC Marine Reserve – eine MSC eigene Insel, die von Miami oder Havanna aus angelaufen wird. Das exklusive Inselparadies bietet unter anderem traumhafte Strände an einer wunderschönen Lagune, spezielle Bereiche für Familien sowie für Gäste des MSC Yacht Club und der Aurea Spa Erlebniswelt.



MSC im Orient und Südostasien



Die MSC Splendida kreuzt im Winter 2018/19 durch das Arabische Meer: Von den beiden Abfahrtshäfen Abu Dhabi und Dubai aus stehen Highlights wie Sir Bani Yas oder Muscat im Oman auf dem Programm.



Von ihrem Einsatz im Orient bricht die MSC Splendida in Richtung Südostasien auf, wo sie während der Sommersaison 2018 in Shanghai positioniert ist. Dabei läuft sie zahlreiche faszinierende Destinationen an, darunter Thailand, Malaysia, Singapur, Hong Kong und Japan.



Rund um die Welt – die MSC World Cruise



Ab 5. Januar 2019 startet die MSC Magnifica auf ihre einzigartige Weltreise. 119 Tage bereisen Gäste 32 Länder auf sechs Kontinenten mit 49 außergewöhnlichen Destinationen. Buchungsstart ist der 14.12.2016.



https://www.msc-kreuzfahrten.de/de-de/Kreuzfahrt-Reiseziele/MSC-World-Cruise.aspx



Attraktive Frühbucherermäßigungen und Angebote



Mit dem neuen Katalog sichern sich Frühbucher attraktive Preise: MSC Gäste profitieren bis 30.09.2017 bei ihrer Kreuzfahrtplanung für 2018/19 von Ermäßigungen von bis zu € 350,- pro Person. Für komfortables An- und Abreisen sorgen das neue, erweiterte Fly&Cruise Programm inklusive Zug zum Flug sowie attraktive Bus- und Bahn-Pakete und PKW-Stellplätze.

MSC Kreuzfahrten GmbH

MSC Kreuzfahrten ist die deutsche Vertretung von MSC Cruises, dem Marktführer in Europa und im Mittelmeer sowie in Südafrika und in Südamerika. Die Kreuzfahrtgesellschaft bietet ganzjährig Fahrten in der Mittelmeerregion und in der Karibik an sowie eine Vielzahl saisonaler Routen in Nordeuropa, dem Atlantischen Ozean, Kuba, den Französischen Antillen, Südamerika, Südafrika sowie in Dubai, den Emiraten und Oman.



In Deutschland können Gäste von MSC Kreuzfahrten ab Hamburg, Kiel und Warnemünde in See stechen. Auf den MSC Schiffen stehen deutschen Gästen deutschsprachige Mitarbeiter sowie vielfältige Services in deutscher Sprache zur Verfügung, wie zum Beispiel Bordprogramme und Menükarten, Kinderbetreuungsangebote, Landausflüge und deutsches Fernsehen.



MSC Cruises fühlt sich der Umwelt verpflichtet und ist die erste Kreuzfahrtgesellschaft, die die Auszeichnung "7 Golden Pearls" vom Bureau Veritas für ihr Qualitätsmanagement und ökologisch verantwortungsvolles Handeln verliehen bekommen hat.



Im Jahr 2009 hat MSC Cruises eine langfristig angelegte Partnerschaft mit der UNICEF ins Leben gerufen, um weltweit Projekte für Kinder zu fördern. Seit Beginn der Kooperation hat MSC vier Millionen Euro Spenden von seinen Gästen dafür gesammelt.



Für MSC Cruises bedeutet das Mittelmeer nicht nur Herkunft und Heimat, es ist auch eine Quelle der Inspiration, um einzigartige Reiseerlebnisse für Gäste aus aller Welt zu schaffen. Die hochmoderne MSC Flotte besteht aus zwölf Schiffen: MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Armonia, MSC Opera und MSC Lirica.



2014 startete MSC ein neun Milliarden Euro umfassendes Investitionsprogramm, das bis zu elf Neubauten drei neuer Schiffsgenerationen umfasst: zwei Schiffe der Meraviglia Generation sowie zwei Schiffe der Meraviglia-Plus Generation, drei Schiffe der Seaside Generation und vier Schiffe des dritten neuen Schiffstyps, der sogenannten "World Class" Generation. Somit werden bis 2026 bis zu elf neue Schiffe für die MSC Flotte in Dienst gestellt. Die Kapazitäten werden mit 3,6 Millionen Passagieren pro Jahr bereits 2021 mehr als verdoppelt. Die MSC Meraviglia und die MSC Seaside stechen ab 2017 in See.





