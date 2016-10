MotulEvo Sortiment deutlich erweitert

Motul erweitert nochmals sein Angebot für den professionellen Getriebeservice in modernen Fahrzeugen. Im Rahmen des innovativen MotulEvo Konzeptes bietet der Schmierstoffhersteller Fachwerkstätten nun unter anderem auch ein Ölanalyse-Set, das im Reklamationsfall oder bei einem Getriebeschaden zu Dokumentations- und Analysezwecken dient, sowie den Getriebereiniger Motul Transmission Clean an.



„Unsere Partner profitieren jetzt noch stärker von unserem MotulEvo Konzept für Automatik-, CVT- und Direktschaltgetriebe: Neben dem umfangreichen Know-how und unseren speziell formulierten Getriebeölen geben wir den Fachwerkstätten für die professionelle Getriebewartung nun auch unser neues Ölanalyse-Set an die Hand. Damit stehen unsere MotulEvo Partner immer auf der sicheren Seite“, so Stefan Kaunzinger, Key Account Manager Getriebeservice der MOTUL Deutschland GmbH. Das neue Ölanalyse-Set ist für die Fachwerkstätten ein wertvolles Dokumentationsmittel. Zudem zeigt es dem Werkstatt-Kunden den Zustand des alten Getriebeöls in seinem Fahrzeug eindrucksvoll auf. „Das erhöht die Kundenbindung und -zufriedenheit und stärkt einmal mehr das Vertrauen des Kunden in ‚seine‘ Werkstatt“, betont Kaunzinger.



Mit dem Ölanalyse-Set auf der sicheren Seite



Das Ölanalyse-Set sollte grundsätzlich aus mehreren Gründen genutzt werden: Zum einen empfiehlt es sich, vor Beginn des Getriebeservices eine Getriebeöl-Probe zu entnehmen. Sollte es daraufhin innerhalb von zwei Jahren zu Reklamationen oder einem Defekt am Getriebe kommen, kann Motul für seine Fachhandelskunden eine Ölanalyse erstellen. Über diese lässt sich ergründen, welcher Verschleiß im Zyklus des alten Öls entstanden ist. Zum anderen kann im akuten Falle einer Reklamation oder eines Getriebeschadens eine Ölprobe entnommen werden, um den Verschleiß im letzten Zyklus zu analysieren. Das Rückstellmuster dient somit „im Fall eines Falles“ der Absicherung der Werkstatt. Zusätzlich wird der Werkstattkunde dank dieses Instruments nach dem Getriebeservice über den Zustand des alten, ausgewechselten Öls informiert. Damit kann sich der Kunde auch ein eigenes Bild über das entnommene Getriebeöl machen und wird dadurch einmal mehr vom Nutzen der Getriebewartung überzeugt.



Neuer Getriebereiniger Motul Transmission Clean



Neben dem Ölanalyse-Set hat Motul sein Produktportfolio im Rahmen des MotulEvo Konzeptes noch weiter ausgebaut: Das neue Motul Transmission Clean ist ein Getriebereiniger, der für die professionelle Spülung von Automatik-, CVT- und Direktschaltgetrieben sowie als Vorbereitung für den Getriebeölwechsel entwickelt wurde. Er ist als 12 x 0,5-Liter-Gebinde erhältlich.



Adapter-Angebot weiter ausgebaut



Auch bei den Adaptern für die Getriebewartung hat Motul sein Sortiment erweitert. So sind nun zusätzlich Adapter für Audi, Renault Laguna/Koleos und Nissan Qashqai erhältlich.



MotulEvo Außenschild und Poster



Zur schnellen Erkennung als MotulEvo Partner dient den Fachwerkstätten zudem das neue MotulEvo Außenschild (Maße: 550 x 800 mm). Darüber hinaus kann das MotulEvo Poster im DIN A1-Querformat zur übersichtlichen Darstellung des Konzeptes auf einen Blick ideal im Showroom der Fachwerkstatt angebracht werden. Beide sind damit Eyecatcher mit hohem Wiedererkennungseffekt bzw. Informationsgehalt für Werkstattkunden.

Über die MOTUL Deutschland GmbH

Motul ist ein international agierendes, französisches Traditionsunternehmen. Die 1980 gegründete MOTUL Deutschland GmbH vertreibt ihre Produkte über Autohäuser, Werkstätten und den Fachhandel und ist dort kompetenter Ansprechpartner. Motul ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Schmierstoffe für Automobile, Motorräder und viele weitere Anwendungsgebiete. Mit MotulTech bietet der Schmierstoffhersteller auch Produkte für industrielle Anwendungen. Gerade im Bereich synthetische Schmierstoffe gilt Motul als der Spezialist schlechthin. Bereits 1971 brachte Motul als erster Schmierstoffhersteller das erste vollsynthetische Motorenöl auf Ester-Basis auf den Markt, Motul 300V – eine Technologie, die ursprünglich in der Luftfahrt eingesetzt wurde. Heute gilt Motul dank seiner langjährigen Erfahrung im Rennsport als anerkannter Partner in der Motorsportszene und arbeitet auch hier stets an den neuesten technologischen Entwicklungen. Mit seinem einzigartigen Know-how und seiner Innovationskraft unterstützt Motul zahlreiche Teams im nationalen und internationalen Rennsport.



