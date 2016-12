Motul unterstützt rund 30 Fahrer bei extremster Rallye der Welt

Die größten Herausforderungen sind gleichzeitig auch die, für die es sich am meisten zu kämpfen lohnt. Dank seines jahrzehntelangen Engagements im Motorsport weiß Motul um diese schwierigen Aufgaben – und meistert sie Woche für Woche bravourös. Doch die Rallye Dakar – der härteste Marathon-Event der Welt – ist das wohl aufreibendste Erlebnis für Mensch und Maschine.



Vom 2. bis 14. Januar 2017 findet die neue Auflage der berühmtesten Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt statt: die Rallye Dakar 2017. Die Strecke führt entgegen dem Uhrzeigersinn durch Paraguay (Neuling im Streckenplan), Bolivien und Argentinien. Rund 30 von Motul unterstützte Fahrer aus insgesamt 16 Ländern werden in den beiden Hauptklassen Auto und Motorrad antreten. Repräsentiert werden bei der Rallye Dakar die unterschiedlichsten Motul Absatzmärkte – von Australien über Estland und Südafrika bis hin zu Brasilien und Argentinien.



Auf einer Strecke von insgesamt rund 9.000 Kilometern, aufgeteilt auf 12 Etappen, begeben sich die 241 Fahrzeuge auf eine wahre Odyssee: Startschuss in Asuncion, Paraguay; Zwischenstation in La Paz, Bolivien; Ziel und großes Finale in Buenos Aires, Argentinien. Bevor sie die Ziellinie erreichen, müssen die Fahrer allerdings 4.000 Kilometer an speziellen Teilstrecken, eine Marathon-Etappe sowie sechs Distanzen in bis zu 4.000 Höhenmetern bewältigen.



Höchstes technisches Know-how



Um unter diesen extremen Bedingungen zu bestehen, setzen die Piloten bei ihren Schmierstoffen zu hundert Prozent auf Zuverlässigkeit und technische Kompetenz. Ob in der glühenden Hitze der Wüste oder in der klirrenden Kälte der Berge: Die Mechanik darf sich absolut keine Fehler erlauben!



Deshalb kommen bei den Motorrädern die Motul 300V Factory Line und bei den Autos Motul 300V Power oder 300V Competition zum Einsatz. Allesamt bewiesenermaßen effektive Produkte, die speziell für Höchstleistungen entwickelt wurden!



Technischer Support für alle von Motul unterstützten Teams



Während des 13-tägigen Events sind für den technischen Support aller von Motul unterstützten Teams Experten des renommierten Schmierstoffherstellers direkt vor Ort. Dabei geht es vor allem für Honda mit dem HCR Rallye-Werksteam so richtig zur Sache. Das Honda Team – ein großer Anwärter auf den Titel – steht mit fünf internationalen Fahrern am Start. Auch das Xtreme Plus Polaris Racing International Werksteam, der Vorjahressieger der T3-Klasse, kehrt 2017 mit gleich sechs Fahrzeugen zurück.



Die Veranstalter gehen davon aus, dass die Konkurrenz in diesem Jahr härter als je zuvor wird. So fordern die extremen klimatischen Bedingungen nicht nur den Piloten alles ab – auch die Maschinen werden einem absoluten Härtetest unterzogen. Doch dabei steht fest: Motul wird mit seinem umfassenden Know-how und seiner langjährigen Erfahrung den Teams mehr denn je mit Rat und Tat zur Seite stehen!

MOTUL Deutschland GmbH

Motul ist ein international agierendes, französisches Traditionsunternehmen. Die 1980 gegründete MOTUL Deutschland GmbH vertreibt ihre Produkte über Autohäuser, Werkstätten und den Fachhandel und ist dort kompetenter Ansprechpartner. Motul ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Schmierstoffe für Automobile, Motorräder und viele weitere Anwendungsgebiete. Mit MotulTech bietet der Schmierstoffhersteller auch Produkte für industrielle Anwendungen. Gerade im Bereich synthetische Schmierstoffe gilt Motul als der Spezialist schlechthin. Bereits 1971 brachte Motul als erster Schmierstoffhersteller das erste vollsynthetische Motorenöl auf Ester-Basis auf den Markt, Motul 300V - eine Technologie, die ursprünglich in der Luftfahrt eingesetzt wurde. Heute gilt Motul dank seiner langjährigen Erfahrung im Rennsport als anerkannter Partner in der Motorsportszene und arbeitet auch hier stets an den neuesten technologischen Entwicklungen. Mit seinem einzigartigen Know-how und seiner Innovationskraft unterstützt Motul zahlreiche Teams im nationalen und internationalen Rennsport.



Weitere Infos unter www.motul.de



