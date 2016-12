Modernes Layout für alle Verpackungseinheiten

Perfekte Abrundung: Nachdem in diesem Jahr bereits Fässer und Kartons von Motul weltweit einheitlich in den Markenfarben Rot und Weiß gestaltet wurden, haben nun auch die 20-Liter-Kanister des Schmierstoffherstellers die Markenfarbe Rot erhalten. Mit dem neuen Design der Motul Produkte wird die Markenidentität innerhalb der Unternehmensgruppe weiter forciert.



Weltweit wurden in diesem Jahr Fässer und Kartons der Motul und MotulTech Schmierstoffe einheitlich gestaltet. Die roten Motul Fässer und Kartonagen mit weißer Schrift kommen im Auto- und Motorradbereich zum Einsatz, die weißen MotulTech Fässer, die wiederum rot beschriftet sind, werden für Industrieprodukte benutzt. Aktuell wurden jetzt auch die bisher in Orange gehaltenen 20-Liter-Kanister des Schmierstoffherstellers in der Markenfarbe Rot gestaltet. „Durch das weltweit neue Produktdesign wird die Innovationskraft, Expertise und Leidenschaft, die wir in die Entwicklung neuer Produkte einbringen, nun auch nach außen hin sichtbar“, resümiert Nicole Rößler, Leiterin Marketing der MOTUL Deutschland GmbH, mit Blick auf die perfekte Abrundung des Sortiments durch das neue Design der 20-Liter-Kanister.

MOTUL Deutschland GmbH

Motul ist ein international agierendes, französisches Traditionsunternehmen. Die 1980 gegründete MOTUL Deutschland GmbH vertreibt ihre Produkte über Autohäuser, Werkstätten und den Fachhandel und ist dort kompetenter Ansprechpartner. Motul ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Schmierstoffe für Automobile, Motorräder und viele weitere Anwendungsgebiete. Mit MotulTech bietet der Schmierstoffhersteller auch Produkte für industrielle Anwendungen. Gerade im Bereich synthetische Schmierstoffe gilt Motul als der Spezialist schlechthin. Bereits 1971 brachte Motul als erster Schmierstoffhersteller das erste vollsynthetische Motorenöl auf Ester-Basis auf den Markt, Motul 300V - eine Technologie, die ursprünglich in der Luftfahrt eingesetzt wurde. Heute gilt Motul dank seiner langjährigen Erfahrung im Rennsport als anerkannter Partner in der Motorsportszene und arbeitet auch hier stets an den neuesten technologischen Entwicklungen. Mit seinem einzigartigen Know-how und seiner Innovationskraft unterstützt Motul zahlreiche Teams im nationalen und internationalen Rennsport.



Weitere Infos unter www.motul.de



