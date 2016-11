"Am Ende zählt nur der Fahrspaß": auto motor und sport bringt Sonderheft "Sportscars & Tuning" an den Kiosk

Wer abseits von Vernunftautos und Serienmodellen nach Individualität und Fahrspaß sucht, für den hat die Redaktion von auto motor und sport (www.auto-motor-und-sport.de) das Sonderheft „Sportscars & Tuning“ gemacht. Mit dabei sind natürlich Dampfhämmer wie Brabus Rocket und MTM Talladega R – zwei Luxuslimousinen mit einer Motorleistung von 900 beziehungsweise 802 PS, die in einem Vergleichstest gegeneinander antreten. Oder ein Dodge Challenger Hellcat, dessen 717 PS einem Einzeltest unterzogen werden.



Doch außer diesen Supersportlern geht es in dem Spezial auch um jede Menge erschwinglicher Autos, die Speed und Fahrspaß miteinander kombinieren – wobei die Redaktion Geschwindigkeit und Fahrspaß nicht als Synonym ansieht. „Wenn Sportwagen bei viel Tempo vorgaukeln und bereits bei verhältnismäßig niedrigen Geschwindigkeit sanft in den breiten Grenzbereich gleiten, dann machen sie Spaß“, schreibt Redakteur Marcus Peters und plädiert für Low-Grip-Cars wie den Mazda MX-5, Ford Focus RS oder den Toyota GT86. Sein Kollege Sebastian Renz macht mit einem Caterham Seven 165 gleich die Probe aufs Exempel und resümiert nach einer lustvollen Ausfahrt: „Wenig Leistung plus wenig Gewicht ergibt viel Fahrspaß.“



Was bietet das Heft sonst? Viele Fahrberichte, Reportagen über Menschen an der Nordschleife oder über das bisweilen gespannte Verhältnis zwischen Tuning-Fans und dem TÜV. Der Serviceteil enthält unter anderem eine Kaufberatung für gebrauchte Traumautos.



Das auto motor und sport-Spezial „Sportscars & Tuning“ erscheint bei der Motor Presse Stuttgart (www.motorpresse.de) und ist zum Preis von € 4,90 im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich.

Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG

Die Motor Presse TV GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Motor Presse Stuttgart und des Medienunternehmers Jörg Schütte, das sich auf die Produktion von hochwertigen Automobilprogrammen spezialisiert hat. Seit über sieben Jahren betreibt die Kölner Produktionsfirma erfolgreich den Pay-TV-Sender auto motor und sport channel, der im deutschsprachigen Raum, vielen osteuropäischen Ländern und den Benelux-Staaten empfangbar ist. Darüber hinaus baut die Motor Presse TV ihre Geschäftsfelder kontinuierlich aus. Neben dem Betrieb des Pay-TV-Senders auto motor und sport channel arbeitet das Unternehmen verstärkt als Auftragsproduzent für TV-Sender und realisiert crossmediale Projekte für Werbekunden der Motor Presse Stuttgart.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren