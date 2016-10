Motel One weiter auf Expansionskurs

Im kommenden Jahr wird die Budget Design Hotelgruppe Motel One acht neue Häuser mit rund 3.300 Zimmern eröffnen. Zusammen mit den bereits vertraglich gesicherten Projekten blickt die Gruppe damit auf ein erfolgversprechendes Wachstum von derzeit 54 Hotels mit rund 14.500 Zimmern auf insgesamt 81 Hotels mit rund 23.000 Zimmern.



Markteintritte an exzellenten Standorten



2017 steht mit der Eröffnung des Motel One Barcelona-Ciutadella der Markteintritt in Spanien an einem erstklassigen Standort bevor. Der Markteintritt Frankreich ist mit einem ersten Haus in Paris für Ende 2017 geplant. In UK baut Motel One seine Präsenz mit einem neuen Haus im Herzen von Manchester und einem Standort im Zentrum von Glasgow weiter aus. Die Motel One Group feierte Mitte 2016 mit dem Motel One Basel ihren Markteintritt in der Schweiz – ein zweites Haus wird 2017 in Zürich folgen. In Berlin entstehen zwei neue Flagships: das Motel One Berlin-Upper West direkt an der Gedächtniskirche und das Motel One Berlin-Alexanderplatz, mit 700 Zimmern dann das größte Hotel der Gruppe. Zudem werden 2017 das Motel One München-Parkstadt Schwabing und das Motel One Freiburg eröffnen. Alle Motel One folgen dem mehrfach prämierten Konzept „Viel Design für wenig Geld“, das hohe Servicestandards, wertige Materialien, einen attraktiven Preis und modernes Design an erstklassigen innerstädtischen Standorten bietet.

Über Motel One

Das 2000 gegründete Unternehmen Motel One mit Sitz in München hat sich mit 54 Hotels mit rund 14.440 Zimmern (Stand: zweites Quartal 2016) als Budget Design Hotelgruppe in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Tschechien und der Schweiz positioniert. Sowohl Gäste als auch Branchenkenner schätzen das Motel One Konzept "Viel Design für wenig Geld", das hohe Servicestandards, wertige Materialien und modernes Design an erstklassigen innerstädtischen Standorten bietet. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 74 Prozent hat die mehrfach ausgezeichnete Hotelgruppe im ersten Halbjahr 2016 einen Umsatz von 171 Millionen Euro erwirtschaftet. In Österreich betreibt Motel One im Joint Venture mit der Verkehrsbüro Group aktuell sechs Hotels (4 Standorte in Wien, 2 in Salzburg). Weitere Informationen unter www.motel-one.com.

