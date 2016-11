MorphoSys kündigt Präsentationen klinischer Daten auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) 2016 an

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX) gab heute bekannt, auf der bevorstehenden 58. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) Daten zu den firmeneigenen hämato-onkologischen Wirkstoffprogrammen MOR208 und MOR202 vorzustellen. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 6. Dezember 2016 in San Diego, Kalifornien, USA statt.



"Wir freuen uns, dass auf der anstehenden ASH-Konferenz Vorträge zu klinischen Daten unserer firmeneigenen Antikörper MOR208 und MOR202 bei Patienten mit malignen B-Zell-Erkrankungen bzw. dem multiplen Myelom gehalten werden", kommentierte Dr. Arndt Schottelius, Entwicklungsvorstand der MorphoSys AG "Wir denken, dass dies das Potenzial unserer firmeneigenen Wirkstoffkandidaten für Patienten in diesen hämatologischen Krebserkrankungen mit besonders hohem medizinischen Bedarf weiter untermauern wird."



Abstracts zu MorphoSys' firmeneigenen Programmen bei ASH 2016



Single-Agent MOR208 in Relapsed or Refractory (R-R) Non-Hodgkin's Lymphoma (NHL): Results from Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) and Indolent NHL Subgroups of a Phase IIa Study



Die mündliche Präsentation beinhaltet aktualisierte klinischen Ergebnisse, insbesondere zur Ansprechdauer, aus einer Phase 2a-Studie mit MOR208 als Monotherapie bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem/refraktärem NHL, unter anderem in den Indikationen DLBCL und iNHL.

Abstract #623

Name der Session: 626. Aggressive Lymphoma (Diffuse Large B-Cell and Other Aggressive B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas) - Results from Prospective Clinical Trials: Novel Agents

Datum: Montag, 5. Dezember 2016

Dauer der Session: 7:00-8:30 Uhr (Ortszeit San Diego, PST) (16:00-17:30 Uhr MEZ)

Uhrzeit der Präsentation: 8:00 Uhr PST (17:00 Uhr MEZ)

Ort: San Diego Convention Center, Raum 6B



A Phase I/IIa Study of the CD38 Antibody MOR202 Alone and in Combination with Pomalidomide or Lenalidomide in Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma



Die mündliche Präsentation wird aktualisierte Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit aus der laufenden Phase 1/2a-Dosisfindungsstudie mit MOR202 bei vorbehandelten Patienten mit multiplem Myelom beinhalten. Es werden insbesondere weitere Daten aus der Dosis-Gruppe mit 8mg/kg MOR202 in Kombination mit Lenalidomid bzw. Pomalidomid vorgestellt, sowie Daten aus der höchsten Dosis-Gruppe von 16mg/kg MOR202 in Kombination mit Lenalidomid bzw. Pomalidomid.

Abstract #1152

Name der Session: 653. Myeloma: Therapy, excluding Transplantation: Immunotherapy

Datum: Montag, 5. Dezember 2016

Dauer der Session: 16:30-18:00 Uhr (PST) (6. Dezember 2016, 1:30-3:00 Uhr MEZ)

Uhrzeit der Präsentation: 17:45 Uhr PST (6. Dezember 2016, 2:45 Uhr MEZ)

Ort: San Diego Convention Center, Halle AB



Updated Results from a Phase II Study of the Fc Engineered CD19 Antibody MOR208 in Combination with Lenalidomide for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) and Richter's Transformation or Ibrutinib for Patients with Ibrutinib-Resistant Clones



Die Poster-Präsentation wird Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit aus der laufenden Prüfarzt-initiierten (IIT) Phase 2-Studie von MOR208 in Kombination mit Lenalidomid oder Ibrutinib in CLL beinhalten.

Name der Session: 642. CLL: Therapy, excluding Transplantation: Poster III

Datum: Montag, 5. Dezember 2016

Dauer der Session/Präsentation: 18:00-20:00 Uhr PST (6. Dezember 2016, 3:00-5:00 Uhr MEZ)

Ort: San Diego Convention Center, Halle GH



Zusätzlich zu den Konferenz-Präsentationen werden alle ausgewählten Abstracts online in der ergänzende Ausgabe der Zeitschrift "Blood" vom 1. Dezember 2016 veröffentlicht.



Weitere Informationen sowie die vollständigen Abstracts können unter www.hematology.org eingesehen werden.

MorphoSys AG

MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren