New York Fashion Week Cushnie et Ochs Spring/Summer 2017 / Hairstyle von Moroccanoil Global Ambassador Antonio Corral Calero

Die Inspiration: Die Cushnie Et Ochs Sommerkollektion 2017 ist eine moderne Interpretation des Miamis der 1980er Jahre – inspiriert von Michelle Pfeiffers berühmten Charakter Elvira Hancock aus dem Film Scarface. Um das sinnliche und zugleich anspruchsvolle Design abzurunden, kreierte Antonio ein sanftes Haarstyling, das Weiblichkeit ausstrahlt.



Der Look:





 Das feuchte Haar mit einer kleinen Menge Moroccanoil Treatment und Heat Styling Protection von der Haarwurzel bis zur Haarspitze vorbereiten, um die perfekte Styling Grundlage zu schaffen.

 Eine kleine Menge Moroccanoil Thickening Lotion für Fülle und Volumen auftragen.

 Das Haar in 5 cm breite Partien teilen und mit Moroccanoil Tourmaline Ceramic Hair Dryer föhnen. Dabei die Haarenden mitföhnen.

 Sobald das Haar trocken ist einen 4 cm breiten Lockenstab verwenden, um eine leichte Welle in der vorderen Haarpartie zu stylen. Die gebrochene Welle betont die Wangenknochen.

 Als Nächstes mit einer feinen Zahnbürste einen tiefen Seitenscheitel ziehen. Den höchsten Punkt der Augenbraue als Orientierung für den Seitenscheitel verwenden.

 Zum Schluss das gesamte Haar mit Moroccanoil Luminous Hairspray Medium besprühen, um einen weichen, glatten und strahlenden Look zu erhalten.





Die Produkte:



Moroccanoil® Luminous Hairspray fixiert den Look den ganzen Tag, ohne Glanz oder Leuchtkraft zu verlieren. Die einzigartige, mit Arganöl angereicherte Formel sorgt für spürbaren Halt und schenkt dem Haar natürlichen Glanz. (€23,90 / 330 ml)



Moroccanoil® Treatment: Die einzigartige Formel beinhaltet Arganöl und dringt sofort in das Haar ein. Es wurde extra entwickelt um dem Haar seinen natürlich seidigen Glanz zurückzugeben und wirkt außerdem antistatisch. Es stärkt, pflegt und revitalisiert das Haar, während gleichzeitig das Trocknen beschleunigt wird. (€45,00 / 100 ml)



Moroccanoil® Heat Styling Protection schützt das Haar vor Schäden durch heiße Föhnluft, Hitze von Lockenstab, Glätteisen und Lockenwickler. Die innovative Formulierung schützt vor Haarbruch und Spliss und gibt der Frisur Halt. (€28,00 / 250 ml)

Über Moroccanoil®

Moroccanoil bietet innovative, leicht anwendbare und wirkungsvolle Produkte, die jeden Haartyp in natürlich schönes und gesundes Haar verwandeln. Als Erfinder und Pionier luxuriöser, mit Arganöl angereicherter Haarpflege-Produkte ist Moroccanoil zum Laufsteg-Hit unter Mode- und Beautyinsidern geworden. Bei Mode- und TV-Stylisten sowie deren hochkarätigen, prominenten Kunden hat die Marke Kultstatus. Vor acht Jahren gegründet sind die Moroccanoil Produkte mittlerweile in über 60 Ländern weltweit erhältlich. Das luxuriöse Hair Care Sortiment umfasst Produkte für jedes Haar und seine besonderen Bedürfnisse. Patentierte, innovative Inhaltsstoffe sorgen für fantastische Ergebnisse. Moroccanoil Produkte sind exklusiv in ausgewählten Salons erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.moroccanoil.de. Für tägliche Updates und Einblicke hinter die Kulissen folgen Sie Moroccanoil auf Twitter www.twitter.com/moroccanoil, Instagram www.instagram.com/moroccanoil oder verfolgen Sie die Beautytutorials auf YouTube.

