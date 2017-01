Geht in die Wiederholung: Die legendäre DONAU 3 FM DISCO FOX Party ist wieder da!

Aufgrund der großen Nachfrage nach der letzten Party wird das Partyformat für Erwachsende in der legendären “Oldtimerfabric Classic” wiederholt.



Diesmal erwartet das Publikum eine Neuerung: Neben dem bekannten DONAU 3 FM DJ Michael Kordick wird Ende Januar DJ-Legende “DJ DIDI” die Musik zur Party liefern. “Forever Young”, nach diesem Prinzip lebt eine große Zahl an Junggebliebenen in Schwaben. Menschen, die gerne Freunde treffen, stilvoll ausgehen und gerne tanzen. Leider ist das Partyangebot für diese Zielgruppe in der Region äußerst dünn, sodass der Radiosender DONAU 3 FM im vergangenen Jahr zusätzlich zu den Partyformaten “Disco Inferno”, und der “Ü30 Party” im Congress Centrum Ulm eine eigene Party für die Menschen um die 40 aufgesetzt hatte.



Liebhaber des Discofox Paartanzes dürfen sich also freuen: Die Party wird nun wiederholt. Die Location ist einzigartig: Neben der Discomusik können am 28.01. natürlich auch jede Menge schicker Autos bewundert werden. Gemeinsam mit den Kult DJs Michael Kordick und DJ Didi werden sich historische Autos und stilvolles Ambiente zu einem einzigartigen Partyerlebnis zusammenfügen. DJ Michael Kordick ist langjähriger DJ und in den 80ern und 90ern in der Partyszene besser als “DJ Tarzan” bekannt gewesen. Besonders zeichnet ihn das Gespür für den Musikgeschmack der 30-50Jährigen aus. DJ Didi wird den Partysound von Michael Kordick ergänzen. Seine Stärken liegen defi nitiv beim Partysound der 70er, 80er und 90er. Musik, die einen einfach an Früher erinnert! DJ Didi gilt als beliebtester Hochzeits-DJ der Region und machte sich besonders in den 70ern als Kult-DJ in allen namhaften Clubs dieser Zeit einen großen Namen.



Tickets sind ab sofort erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, dem SWU Traffiti im ServiceCenter Neue Mitte Ulm, Cafe Bistro Oldtimerfabrik Classic sowie online über www.donau3fm.de



DONAU 3 FM ist ein Programm der M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG. Gesellschafter sind Burda Broadcast Media GmbH & Co. KG (50%) und Studio Gong München GmbH & Co. Studiobetriebs KG (50%).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren