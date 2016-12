Die MONDI-HOLIDAY Hotels und Chalets - Unterkünfte im Allgäu

Auf die Piste, fertig, los! Eine gute Wahl für Ihren Skiurlaub: die Urlaubsregion Oberstaufen. Viele schöne Pisten und steile Abfahrten für Fortgeschrittene aber auch Anfänger finden sich hier. Wer lieber den klassischen Skilanglauf mag, der kommt in der Region Oberstaufen auch auf seine Kosten. Der Wintersportler kann sich auf etwa 100 Kilometer gespurte Langlaufloipen freuen. Damit Sie sich nach einem anstrengenden Tag im Schnee richtig entspannen können, empfiehlt sich eines der 4 Sterne MONDI HOLIDAY Hotels, die in der Alpenregion in Deutschland, Österreich und Italien zahlreich vertreten sind.



4 Sterne Hotels und Chalets in idealer Lage für Urlaub in den Alpen



Die Mischung macht‘s: Oberstaufen bietet eine herrliche Landschaft und ein breit gefächertes Freizeitangebot. Sanfte Hügel umfassen die Urlaubsregion Oberstaufen am Fuße der Allgäuer Alpen. Das MONDI HOLIDAY Hotel befindet sich am Südhang von Oberstaufen. Bis zur Ortsmitte von Oberstaufen sind es nur 800 Meter. In Oberstaufen kann man nach Herzenslust feiern, zünftig schmausen und stressfrei einkaufen. Ein Einkaufsbummel durch Oberstaufen lohnt sich: Ob Mode, Schmuck, Bücher oder Andenken – der Ort bietet ein breites Angebot. Unbedingt sollten Sie eine unserer heimischen Käsereien besuchen. Dort zeigt man Ihnen, wie unser berühmter Allgäuer Bergkäse hergestellt wird und Sie können auch gleich vor Ort seinen unvergleichlich würzigen Geschmack kosten. Auch die nahe Umgebung – wie etwa die Städte Immenstadt und Kempten, bieten weitere schöne Einkaufsmöglichkeiten.



Ihr Urlaub in Oberstaufen – Entspannung pur



Tschüss Stress, tschüss Alltag. Vielseitige Fitness- und Wellnessangebote, die im Ressort geboten werden, sorgen bei Ihrem Urlaub in den Voralpen für die perfekte Entspannung vom stressigen Alltag. In dem modernen und großzügigen Wellnessbereich können Sie entspannen – drei Saunen, eine Infrarot-Kabine, Dampfbad, ein Kneipp Becken, ein großer Whirlpool, ein Hallenbad, Wärmeliegen und ein Ruheraum dienen der puren Entspannung. Genießen Sie Ihren Urlaub im Alpenblickhotel in Oberstaufen. Die Zimmer bieten einen hohen Wohnkomfort und kostenlosen Internetzugang. Das Hotel stellt nicht nur Zimmer zur Verfügung, sondern ganze Ferienwohnungen. Hier können Sie entscheiden, was wann auf den Tisch kommt und in Ihrer Privatsphäre entspannen. Oder Sie genießen die Vorteile des Hotels und bedienen sich, je nach Buchung, an dem reichhaltigen Buffet.



Weitere Informationen zu den verschiedenen Hotels finden Sie unter: http://www.mondiholiday.de/

