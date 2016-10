Bangkok-Boom: Seit dem Tod von König Bhumibol interessieren sich Deutsche verstärkt für einen Flug in die thailändische Hauptstadt

Bangkok ist seit vielen Jahren eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Doch jüngst hat das Interesse noch einmal zugenommen. Wie eine aktuelle Auswertung der Reise-Suchmaschine momondo.de zeigt, stiegen die Flugsuchen nach Bangkok kurz nach dem Tod des thailändischen Königs Bhumibol um bis zu 25 Prozent.



Geschichte hautnah erleben: Für viele Deutsche scheint das in der Reiseplanung verstärkt eine Rolle zu spielen. Das jüngste Beispiel dafür ist der Tod des thailändischen Königs Bhumibol am 13. Oktober. Wie eine aktuelle Auswertung der Reise-Suchmaschine momondo.de zeigt, sind die Suchanfragen der Deutschen in der Woche nach dem Ableben des Staatsoberhauptes (13. bis 19. Oktober) im Vergleich zur Woche davor (6. bis 12. Oktober) um 25 Prozent gestiegen. Sarah Kolind, Sprecherin für momondo Deutschland, verwundert das nicht: „Wir beobachten, dass sich Reisende bei der Wahl ihres Urlaubsziels immer häufiger von der aktuellen Berichterstattung in den Medien beeinflussen lassen. Der Tod des thailändischen Königs ist zwar eine schlechte Nachricht, die jedoch wohl auch dazu führte, dass viele Deutsche sich über Thailand informieren und das Land gerne bereisen möchten.“ Dass der Königspalast ab dem 28. Oktober auch für die Allgemeinheit öffnen will, damit das Volk seinem beliebten Monarchen die letzte Ehre erweisen kann, dürfte außerdem dazu beitragen. Dort wird der Leichnam des Verstorbenen aufgebahrt. Kolind: „Tag für Tag pilgern Trauernde zum Grand Palace, um sich in die Kondolenzbücher einzutragen. Die Bilder gehen um die Welt und wohlmöglich wollen das auch Menschen aus Deutschland miterleben.“



Einjährige Staatstrauer für den beliebten König

König Bhumibol Adulyadej starb am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. 1950 zum König gekrönt, war er das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Unter den Thailändern galt er als äußerst beliebt. Die thailändische Militärregierung hat eine einjährige Staatstrauer angeordnet.

