NORDPFERD 2017: Mehr erleben!

Die Programme der NORDPFERD bekommen ein Gesicht: Vom 21. – 23.04.2017 in den Holstenhallen Neumünster präsentiert Schleswig-Holsteins größtes Pferde-Event Unterhaltung und Pferdesport in allen Varianten, nagelneu und vielseitig wie nie!



Die Messe wächst und nutzt jeden Winkel. Wegen der großen Nachfrage (fast 80 % der Standflächen sind vergeben) werden es zusätzliche Messeflächen auf der Empore oben im neuen Forum und in den Eingangsbereichen Nord und Ost eingerichtet.

Im Verbindungsbereich zwischen Foyer Ost und dem neuen Forum entsteht eine sehenswerte Künstlergalerie.

Entdecken Sie überall in den Hallen und im Außenbereich Attraktives zum Staunen und Shoppen!

Nicht nur aus Deutschland, sondern auch international erwarten Sie vielfältige Eindrücke: Die Aussteller kommen u. a. aus Italien, Dänemark, den Niederlanden, Polen, Österreich, Australien und Frankreich. Hier findet jeder das richtige attraktive Angebot oder Schnäppchen.



Es wird lebhaft: Ein großes Spektrum bietet das vielseitige Tagesprogramm und erfindet sich täglich neu. Hunderte Pferde verschiedenster Rassen, präsentiert von Vereinen, Einzelreitern und Therapeuten, zeigen ihr Können in rasanten und gekonnt gerittenen Schaubildern. Hier hat die NORDPFERD Verstärkung bekommen: Das neue Organisationsteam Peter Schramm, Louise Barz, Yvonne Gähler und Thomas Clauder (selbst Stammgäste der NORDPFERD mit den Alt-Oldenburgern) ist hoch engagiert bei der Sache und voller Ehrgeiz. Hier wird jeder Zuschauer etwas sehen, das ihn begeistert – Staunen, Lachen und tolle Pferde nonstop!



Die vielversprechenden Akteure des Tagesprogramms gewähren spannende Einblicke in die Vielseitigkeit des Pferdesports. Von der Klassischen Dressur und dem Springen über das Westernreiten bis zur Arbeit mit der Garrocha und der Langzügelarbeit lassen bunte Schaubilder die Herzen höher schlagen.

In abwechslungsreichen Rasseportraits werden vom kleinen Minishetty bis zum größten Shirehorse auch stark gefährdete Rassen nach der Roten Liste der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen wie die Ostfriesen/ Alt Oldenburger und das Schleswiger Kaltblut vorgestellt.

Auch die Freunde des Fahrsports kommen nicht zu kurz und können sich auf harmonische, aber auch rasante Fahrsportdarbietungen freuen.

Ein Highlight wird die Vorstellung des Voltigierteams sein. Der Voltigiersport erfordert hohe Geschicklichkeit, Vertrauen und Präzision, und das Pferd bietet hier schon den jüngsten Pferdefreunden anspruchsvolle Möglichkeiten, bei denen auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Die Freiarbeit und feine Kommunikation mit dem Pferd erreichen immer größere Beliebtheit. Vorstellungen zu Horsemanship, Liberty und Zirkuslektionen werden auch Bestandteil des Tagesprogramms sein.



Voll und qualitativ ein Bomben-Angebot sind die Seminarreihen der NORDPFERD im Vortragsbereich und im Aktionszirkel. Hier bleibt man stehen, lauscht und beobachtet fasziniert, was mit Pferden alles möglich ist und wie man die Gesundheit seines Lieblings fördern kann. Dabei sind u. a. ein Vortrag zum historischen Kostüm mit Model (Samstag), Fotografie mit Mireta von Rantzau, Biomechanik mit Ralf Döringshoff, Frau Dr. Kerstin Overbeck und Dr. Henning Achilles. Weitere Themen sind Sattelkunde, Athletikum (UKE), Reiterfitness, Pferderecht (Dr. Sascha Brückner), „Was will der Richter sehen?“, „Wie wirken Gebisse“ und „Der Traum vom eigenen Stall“.

Im Praxiszirkel erleben Sie Eckhard Meyners (Faszien und Reitersitz), Volker Laves (Western), Roger Rahn (Extreme Trail), Karen Uecker (Pferd und Hund), Ways 2 Liberty und Parelli (Freiheitsdressur, Zirkuslektionen).

Komplett neu zusammengestellt von Dr. Beatrice Baumann, brillant vorgetragen von Klasse- Dozenten und abwechslungsreich!



Jetzt bewerben um den Sonderpreis für Innovationen der NORDPFERD: „IMPULS 2017“ heißt die Aktion unseres Seminarbereichs! Teilnehmen kann jeder, der eine innovative Idee oder ein neues Produkt zum Thema Pferd anbieten kann. Infos auf www.nordpferd.de !



Außerdem erleben Sie interessante Persönlichkeiten im Meet & Greet.

All das und noch viele Aktivitäten mehr erwarten sie und sind im Eintrittspreis enthalten.



Das haben Sie noch nie gesehen: Am Abend erleben Sie mit „SPIRIT – im Labyrinth der Macht“ eine neue, mitreißende Pferde-Theaterinszenierung.

Verführt vom Lockruf der Gier verliert ein Mann die Bodenhaftung – und den Draht zu seiner Familie. Aber er hat seine Rechnung ohne Mutter Natur gemacht… Im Rahmen dieser packenden Erzählung erleben Sie komplett brandneue Pferdeschaubilder voller atemloser Momente, Fantasie und Emotionen. Lassen Sie sich mitreißen – vieles, was Sie hier erleben, hat es noch nie gegeben! Dabei sind u. a. die rasanten Shetties der Shettyzucht von Kessen, die Isländer, der Reiterhof Gläserkoppel, Pferd und Hund in pfiffigen, flotten Darbietungen und die Doma Clasica mit wunderschönen Bildern. Spektakuläre Akrobatik, Live Gesang, Feuer und Tanz runden das Erlebnis ab – unvergessliche Theaterimpressionen mit tollen Lichteffekten dank der neu installierten High-Tech-Lichtanlage. Highlights werden ab Dezember auf Facebook bekannt gegeben! Diese Show spricht Reiter genauso an wie Familien und Theatergänger – Tickets sind daher ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, das in guter Erinnerung bleibt.

Informationen und Tickets unter www.nordpferd.de



Komfortabler für die Besucher: Die NORDPFERD verbreitert die Gänge in der Messe und öffnet einen zweiten Eingang im Norden (Frontseite der Halle). Damit werden lange Wartezeiten am Einlass verhindert.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren