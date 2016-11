9 Monate 2016: MLP steigert Umsatz und Ergebnis deutlich

9M: Gesamterlöse um 14 Prozent auf 418,7 Mio. Euro gestiegen, operatives EBIT auf 16,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt gegenüber Vorjahr

Q3: Gesamterlöse legen auf 135,0 Mio. Euro zu (Q3 2015: 122,9 Mio. Euro), operatives EBIT steigt auf 6,6 Mio. Euro (-0,7 Mio. Euro)

Altersvorsorge: MLP legt zwei Quartale in Folge leicht zu – rund 76 Prozent des Neugeschäfts basieren auf neuen Garantieprodukten

Vermögensmanagement: Deutliches Wachstum (plus 12 Prozent) im dritten Quartal, betreutes Vermögen erstmals bei 30 Mrd. Euro

Ausblick: EBIT-Niveau soll ab dem Jahr 2017 wie angekündigt wieder deutlich steigen





Die MLP Gruppe hat im dritten Quartal 2016 an die positive Entwicklung des ersten Halbjahrs angeknüpft. Im Vergleich zum Vorjahr konnten bei den relevanten Kennziffern zum Teil deutliche Zuwächse erzielt werden. Auf dieser Basis stiegen die Gesamterlöse in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 418,7 Mio. Euro, das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) hat sich mehr als verdoppelt und lag bei 16,1 Mio. Euro. Das EBIT inklusive der angekündigten Einmalaufwendungen im Zuge des Effizienzprogramms lag bei 11,5 Mio. Euro.



Beim Geschäftsverlauf profitierte MLP im dritten Quartal von deutlichen Zuwächsen im Vermögensmanagement (plus 12 Prozent) und in der Sachversicherung (plus 47 Prozent). Außerdem konnte MLP in der Altersvorsorge im zweiten Quartal in Folge leicht zulegen. Die wieder positivere Entwick lung in diesem Beratungsfeld zeigt sich auch daran, dass sich Kunden zunehmend für neuartige Garantiekonzepte entscheiden. Sie machten in den ersten neun Monaten rund 76 Prozent der bei MLP abgeschlossenen Verträge aus.



„Die Ergebnisse belegen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser Effizienzprogramm verläuft planmäßig, wir kommen bei Umsatz und operativem Ergebnis gut voran und wir sehen eine Bodenbildung in der Altersvorsorge“, sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Schroeder-Wildberg.



9M: Provisionserlöse steigen um 14 Prozent auf 388,9 Mio. Euro Im Zeitraum von Januar bis September 2016 betrugen die Gesamterlöse 418,7 Mio. Euro (9M 2015: 367,8 Mio. Euro) – ein Plus von 14 Prozent. Dabei stiegen die Provisionserlöse von 341,1 Mio. Euro auf 388,9 Mio. Euro. Die Erlöse aus dem Zinsgeschäft lagen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus mit 15,5 Mio. Euro unter dem Vorjahr (16,1 Mio. Euro). Die sonstigen Erlöse beliefen sich auf 14,2 Mio. Euro (10,6 Mio. Euro).



Die Aufteilung nach Beratungsfeldern zeigt ein deutliches Wachstum in der Sachversicherung, in der die Erlöse von 36,7 Mio. Euro auf 85,6 Mio. Euro stiegen. Davon entfallen rund 54,3 Mio. Euro auf das Mitte 2015 erworbene Tochterunternehmen DOMCURA, das sich weiterhin positiv entwickelt. Betrachtet man ausschließlich das dritte Quartal, in dem DOMCURA im Vorjahr ab Ende Juli enthalten war, beträgt das Wachstum bei den Provisionserlösen 47 Prozent (von 11,5 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Euro). In der Krankenversicherung liegen die Erlöse nach neun Monaten mit 34,0 Mio. Euro (9M 2015: 33,6 Mio. Euro) ebenso leicht über dem Vorjahr wie im Vermögensmanagement (Steigerung von 121,3 Mio. Euro auf 122,9 Mio. Euro). In diesem Beratungsfeld profitierte die MLP Gruppe von einem sehr starken dritten Quartal, in dem die Erlöse – auch beeinflusst durch die insgesamt positive Kapitalmarktentwicklung – um 12 Prozent auf 43,5 Mio. Euro anstiegen (Q3 2015: 38,7 Mio. Euro). Zum 30. September erreichte das vom Tochterunternehmen FERI und der MLP Finanzdienstleistungen AG betreute Vermögen erstmals die Marke von 30 Mrd. Euro (30. Juni 2016: 29,2 Mrd. Euro). „Wir haben das Vermögensmanagement in den vergangenen Jahren zu einer wesentlichen Ertragssäule aufgebaut. Mit einem betreuten Vermögen von 30 Mrd. Euro nehmen wir eine zunehmend starke Marktposition sowohl bei institutionellen als auch bei Privatkunden ein. Die MLP Gruppe ist heute wesentlich stabiler aufgestellt als noch vor einigen Jahren“, sagt Uwe Schroeder-Wildberg.



In der Altersvorsorge stieg die vermittelte Beitragssumme im Neugeschäft in den ersten neun Monaten um 3 Prozent auf 2.076 Mio. Euro (9M 2015: 2.014 Mio. Euro). Trotz des Neugeschäft-Anstiegs liegen die Erlöse mit 127,2 Mio. Euro (128,0 Mio. Euro) leicht unter Vorjahresniveau. Hauptursache ist ein positiver Einmaleffekt im ersten Quartal des Vorjahres, hervorgerufen durch die Korrektur einer Abrechnung eines Produktpartners. 2016 ist die Entwicklung jetzt zwei Quartale in Folge positiv. Im Zeitraum zwischen Juli und September betrug der Zuwachs bei Erlösen von 45,7 Mio. Euro (Q3 2015: 44,8 Mio. Euro) 2 Prozent. Dabei profitiert MLP auch von einer im Marktvergleich sehr schnellen Anpassung an das neue Produktangebot. So entschieden sich die Kunden in den ersten neun Monaten lediglich zu 11 Prozent für klassische Produkte mit Garantiezins – 76 Prozent entfielen auf neue Garantiemodelle und 13 Prozent auf rein fondsgebundene Lösungen. In der Finanzierung lagen die Erlöse nach neun Monaten mit 10,4 Mio. Euro leicht unter dem Rekordniveau des Vorjahres (9M 2015: 11,1 Mio. Euro). Die sonstigen Beratungsvergütungen, in denen sich vor allem die Vermittlung von Immobilien zeigt, betrugen 8,8 Mio. Euro (10,4 Mio. Euro).



9M: Operatives EBIT steigt auf 16,1 Mio. Euro



Das operative EBIT (vor einmaligen Sonderaufwendungen) stieg auf Neun-Monats-Basis von 7,4 Mio. Euro auf 16,1 Mio. Euro. Wie angekündigt fallen in diesem Jahr rund 15 Mio. Euro Einmalaufwendungen im Rahmen des laufenden Effizienzprogramms an. Davon beziehen sich rund 4,6 Mio. Euro auf die ersten neun Monate, sodass das EBIT bei 11,5 Mio. Euro lag (7,4 Mio. Euro). Die noch ausstehenden Einmalbelastungen von rund 10 Mio. Euro fallen im Schlussquartal an. Die Einmalaufwendungen beeinflussen auch den Konzernüberschuss, der zum 30. September 2016 9,6 Mio. Euro (3,7 Mio. Euro) betrug.



Q3: Gesamterlöse plus 10 Prozent



Betrachtet man das dritte Quartal isoliert, stiegen die Gesamterlöse um 10 Prozent auf 135,0 Mio. Euro (Q3 2015: 122,9 Mio. Euro). Das operative EBIT liegt mit 6,6 Mio. Euro über Vorjahr (-0,7 Mio. Euro). Das EBIT inklusive Einmalaufwendungen von 2,8 Mio. Euro betrug 3,8 Mio. Euro (-0,7 Mio. Euro). Der Konzernüberschuss lag bei 4,0 Mio. Euro (-2,9 Mio. Euro).



MLP betreut 514.600 Familien- sowie 18.600 Firmenkunden Zum 30. September 2016 betreute die MLP Gruppe 514.600 Familienkunden (30. Juni 2016: 512.800). Die Zahl der brutto neu gewonnenen Familienkunden stieg in den ersten neun Monaten um 9 Prozent auf 14.300. Außerdem betreut MLP 18.600 Firmen- und institutionelle Kunden (30. Juni 2016: 18.600). Zum 30. September waren 1.924 Kundenberater für MLP tätig (30. Juni 2016: 1.925), zum 30. September 2015 waren es 1.922.



Ausblick: Weiterhin deutliche EBIT-Steigerung 2017 erwartet Im Februar hatte MLP Maßnahmen eingeleitet, um die Kosten im Geschäftsjahr 2017 und in den Folgejahren nochmals deutlich zu reduzieren und im Vergleich zum Jahr 2015 einen positiven EBIT-Effekt von 15 Mio. Euro zu erzielen. Dafür fallen im Geschäftsjahr 2016 Einmalaufwendungen von rund 15 Mio. Euro an, von denen 4,6 Mio. Euro in den ersten neun Monaten verbucht wurden. Auf dieser Basis bleibt es das Ziel, das EBIT ab dem Geschäftsjahr 2017 wieder deutlich zu steigern.



„2016 sind wir gut unterwegs. Von besonderer Bedeutung ist – wie in unserem Geschäftsmodell üblich – vor allem das vierte Quartal. Wir gehen weiterhin davon aus, im Gesamtjahr 2016 eine leicht positive operative Entwicklung zu zeigen“, sagt Finanzvorstand Reinhard Loose.













MLP AG

Die MLP Gruppe ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit vier Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:



- MLP Finanzdienstleistungen AG: Gesprächspartner in allen Finanzfragen

- FERI AG: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen

- DOMCURA AG: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen

- TPC GmbH: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Marktund Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind knapp 2.000 selbstständige Kundenberater und knapp 1.800 Mitarbeiter tätig.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren