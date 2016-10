"unicato - Junger Film im MDR"

unicato widmet sich dieses Mal der Digitalisierung: Zur Zeit das Top-Thema in Politik und Medien. Denn unsere gesamte Lebens- und Arbeitswelt wird sich dadurch radikal verändern! Auch die Filmproduktion, Entwicklung, Kreativität, Strukturen und Abläufe sind davon betroffen. Werden künftig digitale Programme statt Autoren und Filmemachern optimierte Drehbücher entwerfen, weiter verarbeiten, in die Kinos bringen und verwalten?



Die Diskussion um den Umgang mit dem Filmerbe ist zumindest in der Medienszene allgegenwärtig: Was tun mit alten Filmen auf Celluloid? Was tun mit alten Akten, alten Fotos, alten Briefen? Digitalisierung heißt auch hier die scheinbare Lösung, die gleichzeitig immense Probleme beinhaltet: Zeit und Geld in erheblichen Mengen sind dafür notwendig, dazu Fachkräfte, die die Dokumente sinnvoll verschlagworten. Und selbst dann ist das Problem nicht mal annähernd gelöst - denn digitale Standards und Speichermaterialien ändern sich rascher, als man sich vorstellen kann. Wer hat beispielsweise noch eine Minidisk daheim?



unicato bespricht das Thema Digitalisierung ausführlich mit einem Experten, der sich damit auskennt und bundesweit Anerkennung erlangt hat: Dr. Bernhardt Post, Direktor des Landesarchivs Thüringen.

Allein im größten von sechs thüringischen Staatsarchiven, dem Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar, werden ungefähr 30 laufende Regalkilometer Urkunden, Amtsbücher, Akten, Zeichnungen, Karten und Risse sowie elektronische und andere Datenträger aus elf Jahrhunderten deutscher Geschichte verwahrt. Auch da sind die Mitarbeiter schon mehrere Jahr dabei zu digitalisieren - Akten Fotos, Filme.



Der MDR hat sich bei der Digitalisierung von Filmen ebenfalls engagiert: Zum 60. Geburtstag des DEFA-Trickfilmstudios hat der Sender 60 Filme digitalisieren lassen. Einer davon ist "Nur ein Märchen" vom DEFA-Regisseur Carl Schröder aus dem Jahr 1963. Herrlich politisch unkorrekt erzählt vom Schauspieler und Komiker Rolf Herricht. Die Vorsitzende der LPG "Gebrüder Grimm", Frau Holle, freut sich, dass sie zwei neue Arbeiterinnen gewonnen hat: Maria Gold und Maria Pech. Die beiden haben recht unterschiedliche Arbeitsstile.



Filme sind immer ein Stück Zeitgeschichte. Auch wenn sie politischen Zwecken dienen sollten - oder vielleicht dann sogar besonders. Die "Gesundheitserziehung im Kabelwerk Kranichfeld" ist solch ein Beispiel aus dem Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar. Ein DDR-Propagandafilm aus dem Jahr 1974. Vieles in dem Film ist DDR-spezifisch, anderes ist einfach Zeitgeist der 1970er Jahre. unicato präsentiert den Film in Ausschnitten.



Außerdem in unicato: Ausschnitte aus einem weiteren historischen Propagandafilm aus Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar: "Goldener Boden" heißt das Werk aus der DDR aus dem Jahr 1963. Regie haben Eugen Prehm und Kurt Stahnke geführt. Sie lobpreisen damit die Gründung der Handwerksproduktionsgenossenschaften, ganz speziell die in Nordhausen. "In dem Film werden historische Filmaufnahmen, Spielszenen und Szenen dokumentarischen Charakters geschickt miteinander verwoben. Teilweise muss man genau hinsehen, ob die Sequenz tatsächlich einem älteren Dokumentarfilm entnommen oder „gefakt“, also nachgestellt ist" so Dr. Post vom Landesarchiv Thüringen.



Ein weiterer Streifen, der wiederum aus dem Hauptstaatsarchiv stammt, heißt "Besuch Juri Gagarins in Erfurt am 18. Oktober 1963". Juri Alexejewitsch Gagarin war der erste Mensch im Weltraum, Held der Sowjetunion und Oberst der sowjetischen Luftwaffe. Am 12. April 1961 absolvierte der nur 1,57 m große Pilot mit dem Raumschiff "Wostok 1" seinen spektakulären Raumflug und umrundete dabei nach offiziellen Angaben in 108 Minuten einmal die Erde. Der S-8-Film (stumm) von 3:47 Minuten, aus dem unicato einige Ausschnitte zeigt, fand sich im Bezirksparteiarchiv der SED. Unbekannt ist, wer ihn gedreht hat. Da der Betreffende so nah an den berühmten Gast und die Politprominenz herankam, muss er im offiziellen Auftrag gehandelt haben. Es ist ein Stummfilm.



Häuser, deren Geschichte und die Schicksale der Menschen, die damit verbunden waren - vom Bauherren bis zum Heiminsassen - das dokumentiert das Projekt "Centre for Documentary Architecture" der Bauhaus-Universität Weimar. Dazu gehört eine Dokumentation über die jüdische Architektin Judith Segal Stolzer, die aus Berlin stammte, vor den Nazis floh und die die mitten in Tel Aviv gelegene Gartenstadt Kiryat Meir entworfen hat. Der glückliche Umstand einer zufälligen Digitalisierung verschafft uns Einblicke in Leben und Werk der Architektin, zusammengefasst im filmischen Essay von Ronja Rexheuser und Martha Manca Frommann von der Bauhaus-Universität.



Ebenfalls aus dem Archiv des DEFA-Trickfilmstudios stammt der Puppentrickfilm "Krawall im Stall", digitalisiert vom MDR. 1960 entstand er unter der Regie von Walter Später nach einem Buch von Rainer Kirsch. Eines Nachts kommen die Kuh Flora und das Schwein Jolanthe mit dem Lastwagen ins Dorf gefahren. Überall ist es still, nur aus dem Schweinestall dringt Lärm. Die Bewohner sind mit ihrer Unterbringung unzufrieden, sie wollen nicht in Einzelbuchten stehen und fordern Geselligkeit, Sauberkeit und Selbstbedienung. Flora und Jolanthe wollen ihnen helfen.



Digitalisierung ist auch Demokratisierung. Indem Dokumente öffentlich zugänglich gemacht werden, werden sie für Interessierte nutzbar. Damit unicato nicht nur die die Aufarbeitung von Vergangenheit betrachtet, zeigen wir noch einen Film, der sich kritisch-kreativ mit der Demokratie auseinandersetzt und zugleich damit umgeht, dass zunehmend Arbeiten von Computern und computergesteuerten Maschinen - also digital - erledigt werden. "Human Resources" heißt die Film-Groteske, umgesetzt von Johannes Harth und Phillipp von Werther. Der Film beschäftigt sich mit dem Artikel 9 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zum Recht auf Bildung von Vereinigungen zur Wahrung der Arbeitsbedingungen. Entstanden ist er im Rahmen des Projektes "GG19 - 19 Gute Gründe für Demokratie" des Berliner Produzenten und Regisseurs Harald Siebler und seiner Produktionsfirma "movie members", der Filme zu allen Artikeln des Grundgesetztes realsiert hat.



Weitere Infos auf facebook.com/unicato.mdr sowie mdr.de/unicato





