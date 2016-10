Vorweihnachtszeit erleben: Mit Bus, Bahn und auf Eis

Pfefferkuchen, Glühwein, der erste Stollen – dazu Kinderlachen, Musik und der Duft frisch geschlagener Tannenzweige. „Die Vorweihnachtszeit ist in Dresden und der Region ein Erlebnis für alle Sinne“, betonte Gabriele Clauss, Marketingleiterin im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) anlässlich der Vorstellung des diesjährigen Weihnachtsplaners. „Ob zum Schlittschuhlaufen ins Flughafen Dresden Terminal oder zu einem der zahlreichen Märkte: Busse und Bahnen bringen Sie hin.“ Das Taschenbüchlein erscheint in diesem Jahr zum 15. Mal in einer Auflage von 30.000 Exemplaren.



Der VVO-Weihnachtsplaner wurde an der Eisbahn des Dresdner Flughafens vorgestellt, wo am Sonntag die Premiere von „Airport on Ice“ startet. Bis zum 27. November können Schlittschuhfreunde auf der 200 qm großen Kunststoffeisbahn im Westflügel des Terminals täglich ihre Runden drehen. Dazu gibt es ein mit vielen Aktionen gespicktes Rahmenprogramm: Pre-Halloween-Party, Halloween-Touren, Eisstockschießen, Eisdisco, Afterwork-Partys, Familientage, Adventsbacken und Adventsmarkt. Der Haus-Caterer ElbeZeit GmbH sorgt für winterliche Gaumenfreuden.



Zur stressfreien Fahrt durch den Advent fahren im VVO mehr Züge mit zusätzlichen Plätzen. So fahren an allen Adventswochenenden die S-Bahnen zwischen Pirna und Dresden alle 15 Minuten. Die Züge zwischen Leipzig und Dresden sind mit besonders vielen Plätzen unterwegs. „Für die Ausflüge sind die verschiedenen Tageskarten des VVO besonders praktisch“, betont Gabriele Clauss. Diese Tickets gelten in allen Nahverkehrszügen, Bussen, Straßenbahnen und auf vielen Fähren.



Der Planer „Mit Bus & Bahn unterwegs – Weihnachten 2016“ stellt auf über 80 Seiten mehr als 120 Weihnachtsmärkte, Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen im ganzen Verbundraum sowie in angrenzenden Regionen vor und liefert den passenden Anreisetipp gleich mit. Die Broschüre ist in den Servicezentren der Verkehrsunternehmen, in der VVOMobilitätszentrale, unter www.vvo-online.de und telefonisch unter 0351 / 852 65 55

kostenfrei erhältlich.













